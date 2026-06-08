Villa Fontana- La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 69 Juan XXIII de la localidad de Villa Fontana (Dpto. Paraná) convoca a Concurso para cubrir horas STF, según reglamentación vigente para el día miércoles 28 de febrero de 2018:

A las 15:00hs:

6 hs de Música STF: 2 hs de 1er año los lunes de 14:00 a 15:20 hs, 2hs de 2do. año los lunes de 12:30 a 13:50 hs, 2 hs de 3er. año los martes de 12:30 a 13:50 hs. 2 hs de Música STF de 4to año. los lunes de 14:00 a 15:20 hs.

Segundo llamado a las 15:20 hs mismo día, si se declara desierto, se reciben proyectos hasta las 14 hs del viernes 2 de marzo.

A las 15:40hs: 6 hs de Inglés: 3 hs de 2do año CBC: lunes de 15:30 a 16:50 hs y viernes de 17 a 17:40 hs y 3 hs de 3er año CBC: lunes de 17 a 17:40 hs y martes de 15:30 a 16:50 hs.

A las 16 hs: un cargo de preceptor/a de lunes a viernes de 12:20 a 18:30 hs (horarios rotativos). Para solicitar las bases, comunicarse al correo de la escuela: [email protected] de 13 a 17 hs.