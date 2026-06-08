Desconvocatoria

Villa Fontana- La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 69 Juan XXIII de la localidad de Villa Fontana (Dpto. Paraná) desconvoca el Concurso para cubrir horas STF, según reglamentación vigente para el día miércoles 28/02: las 12hs de Asesoría Pedagógica hasta nuevo aviso.

Villa Fontana- La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 69 Juan XXIII de la localidad de Villa Fontana (Dpto. Paraná) convoca a Concurso para cubrir horas STF, según reglamentación vigente:

Presentación de Proyectos para 6 hs de Tutoría Disciplinar (perfil Psicólogo/a), 6 hs de Tutoría Disciplinar (perfil Psicopedagógico) con horarios rotativos, turno tarde (desde las 12:30 hasta las 18:20 hs). 1 hora de Tutoría Disciplinar (perfil Psicopedagógico), turno noche (desde las 18:30 hasta las 22 hs). El miércoles 28/02 a las 13:30 hs: llamado a concurso para cubrir 12 hs de Asesoría pedagógica: horarios: los lunes 14:00 hs a 15:20 hs, los martes de 15:30 a 16:50 hs, los miércoles de 17:00 a 18:20 hs, los jueves de 12:30 a 14:40 hs y los viernes de 14:00 a 16:10 hs.

Segundo llamado a las 13:50hs. Si se declara desierto, la presentación de proyectos es hasta las 14 hs del viernes 02/03. Asimismo se convoca a Concurso, para la presentación de Proyectos para 6 hs de Prácticas Educativas (Bachiller orientado en Economía y Administración): frente al aula: martes de 14:00 a 15:20 hs. (ver Resol 3344/10 – 3322/10 CGE), 6 hs. de Formación Complementaria: Las Nuevas Tecnologías aplicadas a la Orientación (Bachiller orientado en Economía y Administración): 4to año: viernes de 12:30 a 14:50 hs, 5to año de 14:00 a 15:20hs y 6to año de 16:10 a 17:40 hs.

Para solicitar las bases, comunicarse al correo de la escuela: [email protected] hasta el miércoles 28/02 de 13 a 17 hs. La presentación de proyectos hasta las 14 hs del viernes 02/03.