La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº69 Juan XXIII – Anexo ESJA de la localidad de Villa Fontana (Dpto. Paraná), convoca a concurso, según reglamentación vigente:

Para el día jueves 02/11. Toma inmediata. A las 13:00 hs:

12 hs de LENGUA STF

6 hs de 2do año los lunes de 17:00 hs a 18:20 hs, los martes de 12:30 a 13:50 hs y los jueves de 15:30 a 16:50 hs.

6 hs de 3er año: los lunes de 15:30 a 16:50 hs, los jueves de 12:30 a 13:50 hs y los viernes de 12:30 a 13:50 hs. Toma inmediata. De declararse desierto el concurso, el Segundo llamado se realizará el día jueves 02/11 a las 13:30 hs. Toma inmediata.

Los interesados deberán presentarse en el establecimiento con la documentación pertinente y DNI. Para mayores informes comunicarse al teléfono 0343-4864063 en el horario de 13:00 a 17:00 hs. Correo de la escuela: [email protected]