La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº69 “Juan XXIII” – Anexo ESJA de la localidad de Villa Fontana (Dpto. Paraná), convoca a Concurso, según reglamentación vigente: Para el día miércoles 08/03: A las 14:00hs: 06hs de Música STF: 02hs de 1er Año los lunes de 15:30hs a 16:50hs, 02hs de 2do Año los jueves de 15:30hs a 16:50hs, 02hs de 3er Año los jueves de 12:30hs a 13:50hs. 02hs de Música STF de 4to Año los lunes de 14:00hs a 15:20hs. A las 14:15hs: 12hs de Lengua STF: 06hs de 2do Año los lunes de 17:00hs a 18:20hs, los martes de 12:30hs a 13:50hs y los viernes de 12:30hs a 13:50hs. 06hs de 3er Año: los lunes de 15:30hs a 16:30hs, los martes de 14:00hs a 15:20hs y los miércoles de 17:00hs a 18:20hs.

Para el día jueves 09/03: A las 14:00hs: 08hs de Lengua y Literatura STF: 04hs de 1er Año ESJA, los lunes de 18:00hs a 19:10hs y los jueves de 18:00hs a 19:10hs. 04hs de 3er Año: los lunes de 19:15hs a 20:25hs y los jueves de 18:00hs a 19:10hs. A las 14:15hs: 08hs de Matemática STF: 04hs de 1er Año los lunes de 19:15hs a 20:25hs y los martes de 19:15hs a 20:25hs. 04hs de 3er Año los lunes de 18:00hs a 19:10hs y los viernes de 20:30hs a 21:40hs. A las 14:30hs: 02hs de Educación Tecnológica STF de 1er Año, los martes de 20:30hs a 21:40hs, 02hs de Tecnologías de la Información y la Comunicación de 3er Año, los martes de 19:15hs a 20:25hs. A las 15:15hs: 02hs de Teoría y Gestión de las Organizaciones II STF de 3er Año, los martes de 18:00hs a 19:10hs., A las 15:30hs: 02hs de Legislación Laboral y Práctica Impositiva STF de 3er Año, los martes de 20:30hs a 21:40hs. A las 15:45hs: 02hs de Macroeconomía STF de 3er Año, los miércoles de 20:30hs a 21:40hs. A las 16:00hs: 03hs de Derecho Comercial STF de 3er Año, los miércoles de 19:50hs a 20:25hs y los jueves de 20:30hs a 21:40hs.

Para el día viernes 10/03: A las 13:30hs: 03hs de Biología STF de 1er Año, los lunes de 20:30hs a 21:40hs y los jueves de 19:15hs a 19:50hs. A las 13:45 hs: 02horas de Física STF de 1er Año los miércoles de 20:25 a 21:40hs. A las 14:00hs: 02hs de Formación Ética y Ciudadana STF de 1er Año los martes de 18:00hs a 19:10hs. A las 14:15hs: 03hs de Geografía STF, 02hs de 1er Año, los miércoles de 18:00hs a 19:10hs, 01 hora de 3er Año los miércoles de 19:15hs a 19.50hs. A las 14:30hs: 04hs de Inglés STF: 02hs de 1er Año los viernes de 18:00hs a 19:10hs y 02hs de 3er Año los viernes de 19:15hs a 20.25hs. A las 14:40hs: 02 hs de Psicología STF de 3er Año, los lunes de 20:30hs a 21:40hs. A las 14:50hs: 12hs de Asesoría Pedagógica, los lunes de 12:30hs a 13:50hs, los martes de 15.30hs a 16:10hs, los miércoles de 17:00hs a 18:20hs, los jueves de 12:30hs a 14:40hs y los viernes de 14:00hs a 16:10hs. A las 15:00hs: 04hs de Sistema de Información Contable STF de 3er Año, los miércoles de 18:00hs a 19:10hs y los viernes de 18:00hs a 19:10hs. A las 15:15hs: 04hs de Economía STF de 1er Año, los miércoles de 19:15hs a 20:25hs y los viernes de 19:15hs a 20:25hs. A las 15:30hs: 02hs de Introducción a la Administración STF de 1er Año: los viernes de 20:30hs a 21:40hs. A las 15:40hs: 03hs de Historia STF: 02hs de 1er Año los jueves de 20:30hs a 21:40hs y 01hora de 3er Año los jueves de 19:50hs a 20:25hs. Asimismo se reciben Proyecto para 02hs de Tutorías Disciplinares STF: 01hora de 1ro y 01 hora de 2do ESJA hasta el lunes 13/03 hasta las 18:30hs.

Los interesados deben presentarse en el establecimiento con la documentación pertinente y DNI. Para mayores informes comunicarse al teléfono 0343-4864063 en el horario de 13:00hs a 17:00hs. Correo de la escuela: [email protected]