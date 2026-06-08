Viale- La Rectoría de la Escuela Normal Superior Victorino Viale, de la localidad de Viale, provincia de Entre Ríos, llama a concurso según Res. Nº 2300/12 CGE y su modificatoria Res. Nº 1471/16 C.G.E, por presentación de carpeta de antecedentes (todo debidamente autentificado) y ficha de inscripción en términos de 5 días hábiles a partir del 27 de febrero de 2018.

Profesorado de Educación Secundaria en Biología Res 0761/14 CGE

– Práctica Docente I, (Perfil Generalista) 3 hs. Cátedras Primer Año. Viernes 18:00 a 20:05 STF. Perfil Res 283/17 JC rectificatoria 358/17 JC. Profesor de/en Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

– Práctica Docente I, (Perfil Disciplinar) 3 hs Cátedras Primer Año. Viernes 18:00 20:05 Perfil Res 283/17 JC rectificatoria 358/17 JC. Profesor de/en Ciencias Naturales u homólogos. Ciencias Exactas y Naturales. Biología u Homólogos. Geografía y Ciencias Biológicas. Tercer Ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Biología. Ciencias Biológicas y químicas. Licenciaturas en los mismos campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de/en Ecología. Saneamiento Ambiental. Biodiversidad. Biotecnología. Bioingeniería.

– Química 4 hs Cátedras Primer Año. Miércoles 20:05 a 22:50 Perfil Res 283/17 JC rectificatoria 358/17 JC.: Profesor de en Química u homólogos. Física y Química. Física, Química y Merceología. Tercer Ciclo de la EGB y Educación Polimodal en Química o Físicoquímica. Química y Merceología. Química y Mineralogía. Matemática y Química. Ciencias Biológicas y Químicas. Licenciado de en Bromatología Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Farmaceutico. Bioquímico. Ingeniero químico. Bioingeniero.

– Corporeidad Juegos y Lenguajes Artísticos (Perfil Música). Primer Año, 2hs. Martes 20:50 a 22:10 Perfil Res 283/17 JC rectificatoria 358/17 JC.: Profesor de/en Música u homólogos. Artes en música. Educación musical u homólogos. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

Los interesados presentarse en el establecimiento sito en calle Corrientes Nº 279, de la ciudad de Viale, Teléfono: 0343-4920137, http//ensviale.ers.infd.edu.ar, de lunes a viernes en el horario de 18:00 a 22:30 hs.