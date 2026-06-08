La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale, llama a concurso según Resolución. 1000/13 CGE para cubrir las siguientes horas cátedras Nivel Secundario.

Hora: 14.00 Primer llamado

Hora: 14.10, Segundo llamado

Hora 14.20 Tercer llamado

-02 hs. de Música de 4° año (1era. Div) Suplente Cargo Vacante. Ciclo Orientado.

Horario: miércoles: 13.00 a 14.20 hs

Hora: 14.30 Primer llamado

Hora: 14.40, Segundo llamado

Hora 14.50 Tercer llamado

-05 hs. de Lengua y Literatura de 4° año (1era. Div.). Suplente. Ciclo Orientado.

Horario: lunes: 16.00 a 16.40 hs. Martes: 16 a 18 hs. Viernes: 17.20 a 18 hs.

Turno tarde, para el miércoles 2 de agosto de 2017. Presentarse con Credencial de puntaje, dni, título y/o antecedentes, constancia de Personal de la casa, en el local escolar sito en calle corrientes Nº 279 Viale E.R.