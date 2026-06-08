Llamado a concurso docente en Viale
La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale, llama a concurso según Resolución. 1000/13 CGE para cubrir las siguientes horas cátedras Nivel Secundario.
Hora: 14.00 Primer llamado
Hora: 14.10, Segundo llamado
Hora 14.20 Tercer llamado
-02 hs. de Música de 4° año (1era. Div) Suplente Cargo Vacante. Ciclo Orientado.
Horario: miércoles: 13.00 a 14.20 hs
Hora: 14.30 Primer llamado
Hora: 14.40, Segundo llamado
Hora 14.50 Tercer llamado
-05 hs. de Lengua y Literatura de 4° año (1era. Div.). Suplente. Ciclo Orientado.
Horario: lunes: 16.00 a 16.40 hs. Martes: 16 a 18 hs. Viernes: 17.20 a 18 hs.
Turno tarde, para el miércoles 2 de agosto de 2017. Presentarse con Credencial de puntaje, dni, título y/o antecedentes, constancia de Personal de la casa, en el local escolar sito en calle corrientes Nº 279 Viale E.R.