La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 76 (ex 205) “Amalio Zapata Soñez” con Orientación en Economía y Administración de la ciudad de Viale llama a concurso según normativa vigente RES. 1000/13

3 hs de Educación Física 1º año “A” Turno mañana.

3 hs de Educación Física 2 º año “A” Turno mañana.

3 hs de Educación Física 3º año “A” Turno mañana.

3 hs de Educación Física 4º año “A” Turno mañana.

3 hs de Educación Física 5º año “A” Turno mañana.

Los interesados presentarse en el establecimiento escolar sito entre calles Gualeguaychú y Moreno s/nº, con credencial de puntaje, dni, constancia de personal del establecimiento. El lunes 03 de Abril de 2017 A las 15:00hs