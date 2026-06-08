La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale», llama a concurso según Resolución. 1000/13 CGE para cubrir las siguientes horas cátedras Nivel Secundario.

Hora: 14.00 Primer llamado – 14.15 Segundo llamado:

-05 horas de Lengua y Literatura de 3° año (1era.div.).Suplente. Ciclo Básico.

Horario: Martes: 17.20 a 18.00 hs. – Jueves: 16.40 a 18.00 hs. – Viernes: 14.30 a 15.50 hs.

-05 horas de Lengua y Literatura de 3° año (2da.div.).Suplente. Ciclo Básico.

Horario: Miércoles 13.00 a 14.20 hs. – 14.30 a 15.10 hs. Viernes: 13.00 a 14.20 hs.

-01 hora de Tutorías Disciplinares .Suplente. Ciclo Básico.

Horario: Turno Rotativo

Turno tarde, para el lunes 3 de Abril de 2017. Presentarse con Credencial de puntaje, dni, título y/o antecedentes, constancia de Personal de la casa, en el local escolar sito en calle corrientes Nº 279