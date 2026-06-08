Llamado a concurso docente en Viale
La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale, llama a concurso según Resolución. 1000/13 CGE para cubrir las siguientes horas cátedras Nivel Secundario. Regularización Art. 80:
HORA: 15.00 TERCER LLAMADO –
-02 horas de Música de 4° año (2da.div.).Suplente. Ciclo Orientado.
HORARIO: Martes: 17.20 hs. a 18.00 hs. Miércoles : 17.20 hs. a 18.00 hs. –
-04 horas de Tutorías Disciplinares , Suplente. Horario Rotativo.
Turno tarde, para el VIERNES 31 de Marzo de 2017. Presentarse con Credencial de puntaje, dni, título y/o antecedentes, constancia de Personal de la casa, en el local escolar sito en calle corrientes Nº 279
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