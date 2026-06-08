La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale, llama a concurso según Resolución. 1000/13 CGE para cubrir las siguientes horas cátedras Nivel Secundario. Regularización Art. 80:

HORA: 15.00 TERCER LLAMADO –

-02 horas de Música de 4° año (2da.div.).Suplente. Ciclo Orientado.

HORARIO: Martes: 17.20 hs. a 18.00 hs. Miércoles : 17.20 hs. a 18.00 hs. –

-04 horas de Tutorías Disciplinares , Suplente. Horario Rotativo.

Turno tarde, para el VIERNES 31 de Marzo de 2017. Presentarse con Credencial de puntaje, dni, título y/o antecedentes, constancia de Personal de la casa, en el local escolar sito en calle corrientes Nº 279