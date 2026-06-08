Llamado a concurso docente en Viale
Viale.- La Secretaria de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Nº 114 “Hans Christian Andersen” llama a concurso por resolución 1000/13 para cubrir las siguientes horas cátedra de la Modalidad Bachiller con Orientación en Ciencias Sociales y Humanidades:
1 cargo de maestro de 1er. Año, de lunes a viernes de 18 a 22 hs.
Presentarse con credencial de puntajes en vigencias, carpeta de antecedentes, el día viernes 24 de febrero a las 19 hs en el establecimiento educativo sito en calle Urquiza 351, Viale.
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