Llamado a concurso docente en Tabossi
Tabossi- La rectoría de la Escuela Secundaria N° 8 Enrique Tabossi, llama a concurso para cubrir las siguientes horas cátedras:
Por Resolución 1000/13 CGE:
– Primer Llamado:
Día: viernes 2 de marzo de 2018 con toma diferida al 05/03/18
Hora: 9 hs
– 2 hs de Música – Curso: 2do – División: A – Turno: mañana
Día: Martes – Horario: 11.30 hs a 12:50 hs – Situación: STF
– 2 hs de Música – Curso: 3er – División: A – Turno: mañana
Día: Martes – Horario: 7:10 hs a 8:30 hs – Situación: STF
– 2 hs de Música – Curso: 4to – División: A – Turno: mañana
Día: Martes – Horario: 10:05 hs A 11.25 HS – Situación: STF
– 2 hs de Música – Curso: 1ero – División: A – Turno: Tarde
Día: Miércoles- Horario: 13 hs a 14.20 hs – Situación: STF
– 2 hs de Música – Curso: 1ero – División: B – Turno: Tarde
Día: Miércoles- Horario: 16.35 a 17:15 hs y 15.20 a 18 hs – Situación: STF
– 2 hs de Música – Curso: 2do – División: B – Turno: Tarde
Día: Miércoles- Horario: 15.55 a 17.15 hs – Situación: STF
Hora: 10 hs
– 5 hs de Lengua y Literatura – Curso: 2do – División: A – Turno: mañana
Día: Martes – Horario: 7:10 a 8:30 hs, Día: Miércoles, Horarios: 11:30 a 12:10 hs y Día: Viernes Horario: 10:05 a 11:25 hs – Situación: STF
– 5 hs de Lengua y Literatura – Curso: 4to – División: A – Turno: mañana
Día: Jueves- Horario: 7:10 a 8:30 hs, Día: Viernes, horarios: 8:50 a 8:30 hs, 8:40 a 9:20 hs Y 11.30 a 12.10 hs – Situación: STF
– 5 hs de Lengua y Literatura – Curso: 3ero – División: A – Turno: mañana
Día: Martes – Horario: 10.05 a 10.45 hs, Día: Miércoles, horarios: 8.40 a 10 hs Viernes 7.10 a 7.50 hs Situación: STF
– 5 hs de Lengua y Literatura – Curso: 2do – División: B – Turno: Tarde
Día: Martes – Horario: 14.25 a 15.45 hs, Día: Jueves, horarios: 14.25 a 15.45 hs y 17.20 hs a 18 hs – Situación: STF
Hora: 11 hs
– 2 hs de Educación Tecnológica – Curso: 1ero – División: B – Turno: Tarde
Día: Viernes – Horario: 13 a 14.20 hs, Situación.: STF
– Segundo Llamado:
Día: viernes 2 de marzo de 2018 con toma diferida al 05/03/18
Hora: 11.30 hs
– Tercer Llamado.
Por presentación de proyecto según Resol 1000/13 CGE, Art. 147°.
Día: jueves 8 de marzo de 2018
Hora: 9 hs
Retiro de bases para elaboración del proyecto y se informa día y horario de presentación y defensa oral.
Los interesados presentarse en el local escolar sito en Hipólito Irigoyen 148, localidad Tabossi, con documentación correspondiente.