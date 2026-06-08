Llamado a concurso docente en Tabossi
Tabossi- La rectoría de la Escuela Secundaria N°8 Enrique Tabossi, llama a concurso para cubrir las siguientes horas cátedras:
Por Resolución 1000/13 CGE:
- Primer Llamado:
Día: Jueves 01/03/18 Hora: 9 horas
12 hs de Asesoría Pedagógica – Turno: Rotativo – Días: Rotativos – Situación: STF
- Segundo Llamado:
Día: Viernes 02/03/18 Hora: 9 horas
- Tercer llamado:
Por Proyecto (Resol. 1000/13 art 146)
Día: Lunes 05/03/18 – Hora: 9 horas
Retiro de bases para elaboración del proyecto, en ese momento se acordará con los participantes día y fecha de presentación escrita y defensa oral.
Los interesados presentarse en el local escolar sito en Hipólito Irigoyen 148, localidad Tabossi.
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