Llamado a concurso docente en Tabossi
Tabossi- La rectoría de la Escuela Secundaria N° 8 Enrique Tabossi, llama a concurso para cubrir las siguientes horas cátedras:
Por Resolución 1000/13 CGE:
Primer Llamado. Día viernes 23 de febrero de 2018. 13:30 horas
– 3 hs de Biología – Curso: 2DO – División: A – Turno: mañana
Día: Lunes – Horario: 9:10 hs a 10:40 hs y Día: Viernes Horario: 9:10 hs a 9:50 hs – Situación: STF
– 3 hs de Biología – Curso: 3ero – División: A – Turno: mañana
Día: Lunes – Horario: 10.40 hs a 11.20 hs y Día: Viernes Horario 11.20 hs a 12.50 hs – Situación: STF
– 2 hs de Biología – Curso: 4to – División: A – Turno: mañana
Día: viernes- Horario: 10 hs a 11.20 hs – Situación: STF
– 2 hs de Biología – Curso: 5to – División: A – Turno: mañana
Día: viernes – Horario: 7.40 hs a 8.20 hs y 8.30 hs a 9.10 hs – Situación: STF
– 3 hs de Biología – Curso: 1ero – División: A – Turno: Noche ESJA
Día: viernes – Horario: 19 hs a 19.30 hs y 21.20 hs a 22.20 hs – Situación: STF
– 3 hs de Biología – Curso: 2do – División: A – Turno: Noche ESJA
Día: viernes – Horario: 19.30 hs a 20 hs y 20.10 hs a 21.10 hs – Situación: STF
Los interesados presentarse en el local escolar sito en Hipólito Irigoyen 148, localidad Tabossi, con credencial de puntaje, DNI o en su defecto copias debidamente legalizadas, constancia de personal del establecimiento y antigüedad decente total y del nivel.