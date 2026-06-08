La Rectoría de la Escuela Secundaria y Anexo ESJA Nº8 “Enrique Tabossi”, llama a concurso según normativa vigente Resol. 1000/13 CGE, las siguientes horas cátedras:

Primer llamado: día Miércoles 26 de Julio de 2017 a las 10:00hs, las siguientes horas cátedras:

·03 horas de Psicología – 4to año división “A” – Nivel: Secundario – carácter: STF – Turno: mañana – días: Jueves de 8:30 a 9:10 y de 10:40 a 12:10

·03 horas de Filosofía – 5to año división “A” – Nivel: Secundario – carácter: STF – Turno: mañana – días: Jueves de 10:00 a 10:40- 12:10 a 12:40 y Viernes de 7:00 a 7:40

Presentarse en el local escolar sito en Hipólito Irigoyen N°148 de la localidad de Tabossi con credencial de puntaje vigente, DNI, constancia de personal del establecimiento (copias debidamente legalizadas).

Segundo llamado: día Jueves 27 de Julio de 2017 a las 10:00 hs,

Tercer llamado: día Jueves 27 de Julio de 2017 a las 10:30 hs,

En caso de no cubrirse en esta instancia se entregarán Bases para Presentación de Proyecto a las 10:40 hs, con fecha a convenir de defensa.