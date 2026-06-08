Llamado a concurso docente en Seguí
La Rectoría E.E.T. N° 68 Profesor Facundo Arce convoca a concurso por Resol 1000/13 C.G.E. para cubrir los siguientes espacios curriculares, para el día Lunes 06/11/17 en los siguientes horarios:
2° Llamado:
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9:00h
|4h
|INSTALACIONES ELÉCTRICAS
|7° Año TME
|Suplente
|Jueves: 17:00h a 17:40h
17:50h a 18:30h
Viernes: 13:20h a 14:00h – 14:00h a 14:40h
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9:30h
|3h
|HISTORIA
|2° Año 1ra
|Suplente
|Lunes: 7:15h a 7:50h
Martes: 8:30h a 9:10h
Miércoles: 7;15h a 7:50h
|3h
|HISTORIA
|2° Año 2da
|Suplente
|Martes: 11:30h a 12:10h – 12:15h a 12:55h
Jueves: 12:15h a 12:55h
|3h
|HISTORIA
|3° Año 1ra
|Suplente
|Martes: 9:20h a 10:00h – 10:00h a 10:40h – 10:50h a 11:30h
3° Llamado:
- 10:00h: Instalaciones Eléctricas: 7° Año TME, en los horarios consignados anteriormente.
- 10:30h: Historia: 2° Año 1ra, 2° Año 2da, 3° Año 1ra. En los horarios citados anteriormente.
Los interesados deberán presentarse en la fecha y horas consignados con D.N.I., credencial de puntaje y/o carpeta de antecedentes en el Establecimiento ubicado en Santa Rosa y Libertad de Seguí.
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