Llamado a concurso docente en Seguí
La Rectoría E.E.T. N° 68 “Profesor Facundo Arce” convoca a concurso por Resol 1000/13 C.G.E. para cubrir los siguientes espacios curriculares, para el día Miércoles 04/10/17 en los siguientes horarios:
1° Llamado:
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9:00h
|5h
|Máquinas Eléctricas y Ensayos
|7° Año TME
|Suplente
|Miércoles:
16:20h a 17:00h –17:00h a 17:40h
Jueves:
15:30h a 16:10h – 16:20h a 17:00h
Viernes: 17:00h a 17:40h
|9:30h
|3h
|Electrónica General
|6° Año TME
|Suplente
|Lunes: 12:30h a 13:10h; 13:20h a 14:00h – 14:00h a 14:40h
|10:00h
|4h
|Laboratorio de Mediciones Eléctricas I
|5° Año TME
|Suplente
|Lunes: 14:50h a 15:30h – 15:30h a 16:10h – 16:20h a 17:00h – 17:00 a 17:40h
Los interesados deberán presentarse en la fecha y horas consignados con D.N.I., credencial de puntaje y/o carpeta de antecedentes en el Establecimiento ubicado en Santa Rosa y Libertad de Seguí.
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