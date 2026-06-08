Llamado a concurso docente en Seguí
La Rectoría E.E.T. N° 68 “Profesor Facundo Arce” convoca a concurso por Resol 1000/13 C.G.E. para cubrir los siguientes espacios curriculares, para el día Lunes 25/09/17 en los siguientes horarios:
1° Llamado:
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9:00h
|3h
|Laboratorio de Ensayos Industriales
|7° Año TME
|Suplente
|Viernes: 14:50h a 15:30h; 15:30h a 16:10h y 16:20h a 17:00h
|9:30h
|4h
|Metalurgia y Tecnología Mecánica
|6° Año TME
|Suplente
|Miércoles: 14:50h a 15:30h; 15:30h a 16:10h – Viernes: 13:20h a 14:00h; 14:00h a 14:40h
Los interesados deberán presentarse en la fecha y horas consignados con D.N.I., credencial de puntaje y/o carpeta de antecedentes en el Establecimiento ubicado en Santa Rosa y Libertad de Seguí.
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