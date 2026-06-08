Llamado a concurso docente en Seguí
La Rectoría E.E.T. N° 68 “Profesor Facundo Arce” convoca a concurso por Resol 1000/13 C.G.E. para cubrir los siguientes espacios curriculares, para el día Jueves 03/08/17 en los siguientes horarios:
1° Llamado:
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9:00h
|3h
|Geografía
|3° Año 1°
|Suplente
|Martes: 7:15h a 7:50h; 7:50h a 8:30h y 8:30h a 9:10h
|3h
|Geografía
|3° Año 2°
|Suplente
|Martes: 10:00h a 10:40h; 10:50h a 11:30h y 11.30h a 12:10h
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9:30h
|1 Cargo Maestro de 1° Año Ciclo Básico
|1° Año
|Suplente
|Lunes a Viernes – Turno Mañana
2° Llamado: 10:00h
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10:00h
|2h
|Fisicoquímica
|2° Año 1°
|Suplente
|Martes: 11:30h a 12:10h y 12:15h a 12:55h
3° Llamado: 10:30h
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10:30h
|2h
|Fisicoquímica
|2° Año 1°
|Suplente
|Martes: 11:30h a 12:10h y 12:15h a 12:55h
Los interesados deberán presentarse en la fecha y horas consignados con D.N.I., credencial de puntaje y/o carpeta de antecedentes en el Establecimiento ubicado en Santa Rosa y Libertad de Seguí.
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