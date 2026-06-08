Seguí- La Rectoría de la E.E.T. Nº 68 Prof. Facundo Arce convoca a concurso por Resol. 1000/13 CGE para cubrir los siguientes espacios curriculares:

Jueves 01/06/17

9,00 4 hs Física 4°-1 TGO Suplente Horario: Martes 17,00 a 18,30 y Jueves 14,50 a 16,10

Los interesados deberán presentarse en la fecha y horas consignados con DNI, credencial de puntaje y/o carpeta de antecedentes en el Establecimiento ubicado en Santa Rosa y Libertad de Seguí.