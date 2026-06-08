La Rectoría de la E.E.T. Nº 68 Prof. Facundo Arce convoca a concurso por Resol. 1000/13 CGE para cubrir los siguientes espacios curriculares:

Jueves 11/05/17 – 3er. Llamado

9:00 24 hs Asesor Pedagógico Suplente Horario: Turno rotativo

Los interesados deberán presentarse en la fecha y horas consignados con DNI, credencial de puntaje y/o carpeta de antecedentes en el establecimiento ubicado en Santa Rosa y Libertad de Seguí.