Llamado a concurso docente en Seguí
La Rectoría de la E.E.T. Nº 68 Prof. Facundo Arce convoca a concurso por Resol. 1000/13 CGE para cubrir los siguientes espacios curriculares:
Jueves 11/05/17 – 3er. Llamado
|
9:00
|
24 hs
|
Asesor Pedagógico
|
|
Suplente
|
Horario: Turno rotativo
Los interesados deberán presentarse en la fecha y horas consignados con DNI, credencial de puntaje y/o carpeta de antecedentes en el establecimiento ubicado en Santa Rosa y Libertad de Seguí.
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar