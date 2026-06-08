Llamado a concurso docente en Segui
La Rectoría de la E.E.T. Nº 68 “PROF. FACUNDO ARCE” convoca a concurso por Resol. 1000/13 CGE para cubrir los siguientes espacios curriculares:
Miércoles 12/04/17
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9,00
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24 hs
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Asesor Pedagógico
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Suplente
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Horario: Turno rotativo
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2do Llamado
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9,20
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2 hs
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Educación Tecnológica
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3°-1 CB
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Suplente
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Horario: Martes 7,15 a 8,30
Los interesados deberán presentarse en la fecha y horas consignados con DNI, credencial de puntaje y/o carpeta de antecedentes en el Establecimiento ubicado en Santa Rosa y Libertad de Seguí.
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