La Rectoría de la E.E.T. Nº 68 “PROF. FACUNDO ARCE” convoca a concurso por Resol. 1000/13 CGE para cubrir los siguientes espacios curriculares:

Miércoles 12/04/17

9,00 24 hs Asesor Pedagógico Suplente Horario: Turno rotativo 2do Llamado 9,20 2 hs Educación Tecnológica 3°-1 CB Suplente Horario: Martes 7,15 a 8,30

Los interesados deberán presentarse en la fecha y horas consignados con DNI, credencial de puntaje y/o carpeta de antecedentes en el Establecimiento ubicado en Santa Rosa y Libertad de Seguí.