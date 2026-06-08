Llamado a concurso docente en Seguí
La Rectoría de la E.E.T. Nº 68 Prof. Facundo Arce convoca a concurso por Resol. 1000/13 CGE para cubrir los siguientes espacios curriculares:
Jueves 16/03/17
1° llamado
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8,30
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3 hs
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Ciencias Naturales – Biología
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2°-2 CB
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Suplente
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Lunes: 10,00 a 12,0
2° llamado
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9,00
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12 hs
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STE – Microemprendimientos
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3°-2 CB
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Suplente
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Martes: 13,20 a 17,40 y Jueves: 13,20 a 17,40
Los interesados deberán presentarse en la fecha y horas consignados con DNI, credencial de puntaje y/o carpeta de antecedentes en el establecimiento ubicado en Santa Rosa y Libertad de Seguí.
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