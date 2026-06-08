La Rectoría de la E.E.T. Nº 68 Prof. Facundo Arce convoca a concurso por Resol. 1000/13 CGE para cubrir los siguientes espacios curriculares:

Jueves 16/03/17

1° llamado

8,30 3 hs Ciencias Naturales – Biología 2°-2 CB Suplente Lunes: 10,00 a 12,0

2° llamado

9,00 12 hs STE – Microemprendimientos 3°-2 CB Suplente Martes: 13,20 a 17,40 y Jueves: 13,20 a 17,40