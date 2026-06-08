Llamado a concurso docente en Seguí
Seguí- La Rectoría E.E.T. N° 68 “Profesor Facundo Arce” convoca a concurso por Resol 1000/13 C.G.E. para cubrir los siguientes espacios curriculares, para el viernes 23/02/18 en los siguientes horarios:
1° Llamado
|
9:00 h
|3h
|Educación Física
|3° Año 1°
|Suplente
|Lunes: 15:00h a 16:00h – 16:00h a 17:00h
|Turno Tarde
|3h
|Educación Física
|4° Año TGO
|Suplente
|Jueves: 8:00h a 9:00h – 9:00h a 10:00h
|Turno Mañana
|3h
|Educación Física
|4° Año TME
|Suplente
|Jueves: 10:00h a 11:00h – 11:00h a 12:00h
|Turno Mañana
|3h
|Educación Física
|5° Año TGO
|Suplente
|Lunes: 8:00h a 9:00h – 9:00h a 10:00h
|Turno Mañana
|3h
|Educación Física
|5° Año TME
|Suplente
|Miércoles: 8:00h a 9:00h – 9:00h a 10:00h
|Turno Mañana
|3h
|Educación Física
|6° Año TGO
|Suplente
|Lunes: 10:00h a 11:00h – 11:00h a 12:00h
|Turno Mañana
|3h
|Educación Física
|6° Año TME
|Suplente
|Miércoles:10:00h a 11:00h – 11:00h a 12:00h
|Turno Mañana
|3h
|Educación Física
|7° Año TGO
|Suplente
|Martes: 8:00h a 9:00h – 9:00h a 10:00h
|Turno Mañana
|3h
|Educación Física
|7° Año TME
|Suplente
|Martes:10:00h a 11:00h – 11:00h a 12:00h
|Turno Mañana
|3h
|Educación Física
|2° Año 2°
|Suplente
|Jueves: 14:30h a 15:30h – 15:30h a 16:30h
|Turno Tarde
|10:00 h
|6 h
|Lengua y Literatura
|2° año 1ª CB
|Suplente
|Lunes: 08:30h a 10:00h
Miércoles: 07:50 h a 09:10 – 10:50h a 12:10h
|Turno Mañana
|6 h
|Lengua y Literatura
|2° año 2ª CB
|suplente
|Lunes: 07:15h a 08:30 h
Miércoles: 09:20h a 10:40h
Viernes: 09:20h a 10:00h -11:30h a 12:10h
|Turno Mañana
|6 h
|Lengua y Literatura
|3° año 2ª CB
|suplente
|Lunes: 10:00h a 11:30h
Miércoles: 12:15h a 12:55h
Viernes: 07:15h a 09:10h
|Turno Mañana
|4 h
|Lengua y Literatura
|5°-1 TGO
|suplente
|Miércoles: 14:50h a 16:10h
Viernes: 10:00h a 11:30h
|Turno Tarde
Turno Mañana
|2 h
|Lengua y Literatura
|5°-1 TME
|Suplente
|Miércoles: 13:20h a 14:40h
|Turno Tarde
|11:00 h
|6 hs
|Proyecto Tecnológico
|6°-1 TGO
|Suplente
|Jueves: 07:15h a 11:30h
|Turno Mañana
Los interesados deberán presentarse en la fecha y horas consignados con D.N.I., Credencial de puntaje o carpeta de antecedentes, y si correspondiera Constancia de Personal del Establecimiento, en las Instalaciones ubicadas en el predio del ex ferrocarril con acceso por Libertad y Gregorio Battisti de Seguí.
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