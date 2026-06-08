Seguí- La Rectoría E.E.T. N° 68 “Profesor Facundo Arce” convoca a concurso por Resol 1000/13 C.G.E. para cubrir los siguientes espacios curriculares, para el viernes 23/02/18 en los siguientes horarios:

1° Llamado

9:00 h 3h Educación Física 3° Año 1° Suplente Lunes: 15:00h a 16:00h – 16:00h a 17:00h Turno Tarde 3h Educación Física 4° Año TGO Suplente Jueves: 8:00h a 9:00h – 9:00h a 10:00h Turno Mañana 3h Educación Física 4° Año TME Suplente Jueves: 10:00h a 11:00h – 11:00h a 12:00h Turno Mañana 3h Educación Física 5° Año TGO Suplente Lunes: 8:00h a 9:00h – 9:00h a 10:00h Turno Mañana 3h Educación Física 5° Año TME Suplente Miércoles: 8:00h a 9:00h – 9:00h a 10:00h Turno Mañana 3h Educación Física 6° Año TGO Suplente Lunes: 10:00h a 11:00h – 11:00h a 12:00h Turno Mañana 3h Educación Física 6° Año TME Suplente Miércoles:10:00h a 11:00h – 11:00h a 12:00h Turno Mañana 3h Educación Física 7° Año TGO Suplente Martes: 8:00h a 9:00h – 9:00h a 10:00h Turno Mañana 3h Educación Física 7° Año TME Suplente Martes:10:00h a 11:00h – 11:00h a 12:00h Turno Mañana 3h Educación Física 2° Año 2° Suplente Jueves: 14:30h a 15:30h – 15:30h a 16:30h Turno Tarde 10:00 h 6 h Lengua y Literatura 2° año 1ª CB Suplente Lunes: 08:30h a 10:00h Miércoles: 07:50 h a 09:10 – 10:50h a 12:10h Turno Mañana 6 h Lengua y Literatura 2° año 2ª CB suplente Lunes: 07:15h a 08:30 h Miércoles: 09:20h a 10:40h Viernes: 09:20h a 10:00h -11:30h a 12:10h Turno Mañana 6 h Lengua y Literatura 3° año 2ª CB suplente Lunes: 10:00h a 11:30h Miércoles: 12:15h a 12:55h Viernes: 07:15h a 09:10h Turno Mañana 4 h Lengua y Literatura 5°-1 TGO suplente Miércoles: 14:50h a 16:10h Viernes: 10:00h a 11:30h Turno Tarde Turno Mañana 2 h Lengua y Literatura 5°-1 TME Suplente Miércoles: 13:20h a 14:40h Turno Tarde 11:00 h 6 hs Proyecto Tecnológico 6°-1 TGO Suplente Jueves: 07:15h a 11:30h Turno Mañana

Los interesados deberán presentarse en la fecha y horas consignados con D.N.I., Credencial de puntaje o carpeta de antecedentes, y si correspondiera Constancia de Personal del Establecimiento, en las Instalaciones ubicadas en el predio del ex ferrocarril con acceso por Libertad y Gregorio Battisti de Seguí.