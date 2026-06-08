La Rectoría de la E.E.T. Nº 68 Prof. Facundo Arce convoca a concurso por Resol. 1000/13 CGE para cubrir los siguientes espacios curriculares:

Miércoles 15/03/2017

1° llamado

8,30 – 24 hs- Asesor Pedagógico – Suplente – Turno rotativo

8,40 – 3 hs – Formación Ética y Ciudadana – 2°-1 CB – Suplente – Viernes: 7,15 a 9,10

3 hs – Formación Ética y Ciudadana – 2°-2 CB – Suplente – Jueves: 7,15 a 9,10

2 hs – Formación Ética y Ciudadana – 4°-1 TGO – Suplente – Miércoles: 15,30 a 17,00

2 hs – Formación Ética y Ciudadana – 4°-1 TME – Suplente – Lunes: 14,50 a 16,10

8,50 – 2 hs – Psicología – 6°-1 TGO – Suplente – Miércoles: 14,00 a 15,30

2° Llamado

9,00 – 1 h – Música – 1°-1 CB – Interino – Jueves: 7,15 a 7,50

1 h – Música – 1°-2 CB – Interino – Miércoles: 7,15 a 7,50

2 hs – Música – 2°-1 CB – Interino – Jueves: 9.20 a 10,40

2 hs – Música – 2°-2 CB – Interino – Viernes: 10,00 a 11,30

2 hs – Música – 3°-1 CB – Interino – Miércoles: 10,00 a 11,30

2 hs – Música – 3°-2 CB – Interino – Miércoles: 8,30 a 10,00

9,15 – 6 hs – Lengua y Literatura – 3°-1 CB – Suplente – Lunes: 7,15 a 8,30; Jueves: 7,15 a 8,30 y Viernes: 7,50 a 9,10

Los interesados deberán presentarse en la fecha horas consignados con DNI, credencial de puntaje en el establecimiento ubicado en Santa Rosa y Libertad de Seguí.