Llamado a concurso docente en Rincón del Doll
Rincón del Doll- La Rectoría de la Escuela Nº11 Valentina Paez, Rincón del Doll, convoca según Resolución 1000/13 y 300/13, para el día viernes 2 de marzo del corriente año, a las 8:30 hs en el local escolar, las horas que a continuación se detallan:
– 24 Hs Asesor/ra Pedagógico/a, STF
– 3 Hs Inglés, 2do Año, CBC, STF, días miércoles de 7:30 a 9:20 hs
– 3 Hs Inglés, 1er Año, CBC, STF, días miércoles de 9:20 a 11:20 hs
Los interesados deberán concurrir con la correspondiente documentación.
En caso de lluvia la misma se realizará en la Dirección Departamental de Escuelas de Victoria, sito en Maipú 141.
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