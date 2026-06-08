Ramírez- La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente “Paulo Freire” de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 2300/12 C.G.E., Resolución Nº1471/16 C.G.E y Resolución Nº 0836/17 C.G.E de los Consejos Evaluadores Institucionales, desde el día lunes 26 de marzo los siguientes espacios curriculares por 5 (cinco) días hábiles:

PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA:

PRÁCTICA DOCENTE I: 1º Año. Anual. 2 horas. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Perfil Generalista: Requisitos : Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : martes de 16,40 a 18,00 horas. Perfil Disciplinar: Profesor de/en: Educación Primaria u homólogos. Día y Horario de dictado : martes de 16,00 a 17,20 horas.

PRÁCTICA DOCENTE II: 2º Año. Anual. 2 horas. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Perfil Generalista. Requisitos : Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : martes 16,40 a 18,00 horas.

PRÁCTICA DOCENTE III: 3º Año. Anual. 4 horas. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Perfil Generalista. Requisitos : Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : jueves de 18,10 a 20,10 horas.

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN: 3º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos : Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Filosofía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales. Filosofía, Pedagogía y Ciencias Sociales. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : lunes de 20,50 a 22,50 horas.

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA: 3º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos : Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Historia u homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Historia y Ciencias sociales. Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía, Pedagogía y Ciencias Sociales. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : jueves de 20,10 a 22,10 horas.

DIDÁCTICA GENERAL: 1º Año. Anual. 4 horas. STF. Requisitos : Profesor de/en: Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : martes de 18,10 a 20,50 horas.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL:

PRÁCTICA DOCENTE I: 1º Año. Anual. 4 horas. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Perfil Generalista: Requisitos : Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : lunes de 18,10 a 20,50 horas.

PRÁCTICA DOCENTE II: 2º Año. Anual. 4 horas. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Perfil Generalista: Requisitos : Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : miércoles de 15,20 a 18,00 horas.

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL: 1º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos : Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía y homólogos. Profesor de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. . Sociología u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciado de/en: Pedagogía. Ciencias de la Educación. Día y Horario de dictado : viernes de 18,50 a 20,50 horas.