Llamado a concurso docente en Ramírez
Ramírez- La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente Paulo Freire de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 2300/12 C.G.E., Resolución Nº1471/16 C.G.E y Resolución Nº 0836/17 C.G.E de los Consejos Evaluadores Institucionales, desde el día miércoles 21 de marzo los siguientes espacios curriculares por 5 (cinco) días hábiles
PRECEPTOR: STF: Requisitos: es necesario contar con Título de Profesor de cuatro años en cualquier disciplina y acreditar Antecedentes académicos específicos para el cargo según la Resolución Nº 4789/15 C.G.E., como así también en tecnologías de la información y la comunicación, normativa del Nivel, mediación y convivencia, culturas juveniles, derechos humanos, participación, democracia y ciudadanía, preservación del ambiente. Día y horario: lunes a viernes de 18,00 a 22,30 horas.
PROFESORADO ARTES VISUALES:
PEDAGOGÍA: 1º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: jueves de 20,10 a 22,10.
ORALIDAD, LECTURA, ESCRITURA Y TIC: 1º Año. Anual. 3 horas cada uno. STF.
EQUIPO DE CÁTEDRA: PERFIL LENGUA: Profesor de/en Lengua y Literatura u Homólogos. Castellano u Homólogos. Castellano, Literatura y Latín. Letras u Homólogos. Letras Modernas. Literatura u Homólogos. Literatura y Castellano. Lengua y Literatura Castellana. Castellano y Latín. Castellano, Literatura e Historia. Literatura Clásica. Lenguas Clásicas u Homólogos. Comunicación Social. Ciencias del Lenguaje y de la Comunicación u Homólogos. Ciencias de la Comunicación. Licenciatura en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. PERFIL TIC: Profesor de/en: Informática u homólogos. Computación u homólogos. Sistemas u homólogos. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Tecnología u Homólogos. Licenciado de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Tecnología. Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bionformática. Día y Horario de dictado: martes de 16,00 a 18,00 hs.
PSICOLOGÍA EDUCACIONAL: 1º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Psicología u homólogos. Psicopedagogía. Filosofía y Psicopedagogía. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Psicología Social. Lógica, Psicología y Ciencias de la Educación. Licenciado de/en: Psicología. Ciencias de la Educación. Psicopedagogía. Día y Horario de dictado: lunes de 16,00 a 18,00 hs.
CORPOREIDAD, JUEGO Y LENGUAJES ARTÍSTICOS: 1º Año. Anual. 3 horas. 2 horas cada uno. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Perfil Educación Física: Profesor de/en: Educación Física u homólogos. Teatro u homólogos. Danzas u homólogos. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Perfil Artes Visuales: Profesor de/en: Artes Visuales/Artes Plásticas u homólogos. En Artes con Orientación en Artes Visuales. Artes Visuales con Especialidad Escultura, Cerámica, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 (con Reválida Decreto 4310/91). Artes (con especialidad en), Artes en Artes Visuales. Realizador Plástico Superior (con Actualización Académica en Artes Resolución3601/03 CGE). Artes Plásticas o Visuales. Nacional en Bellas Artes. Artes Plásticas Nivel Medio y Superior. Artes. Bellas Artes. Nacional de/en Escultura/Pintura/Grabado/Cerámica. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Arquitecto. Perfil Música: Profesor de/en: Música u homólogos. Artes en Música. Educación Musical u homólogos. Música y Canto. Música, Teoría y Solfeo. Guitarra. Nacional de Piano. Superior de Historia de la Música. 3º Ciclo y Educación Polimodal en Lenguaje Musical. Enseñanza Superior en Cultura Musical y Piano.Normal de/en Música. Instrumento. Música Especialidad Instrumento. Superior de/en Instrumento. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: miércoles de 16,00 a 18,00 hs.
ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD I: 1º Año. Anual. 4 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Artes Visuales/Artes Plásticas u homólogos. En Artes con Orientación en Artes Visuales. Artes Visuales con Especialidad Escultura, Cerámica, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 (con Reválida Decreto 4310/91). Artes (con especialidad en), Artes en Artes Visuales. Realizador Plástico Superior (con Actualización Académica en Artes Resolución3601/03 CGE). Artes Plásticas o Visuales. Nacional en Bellas Artes. Artes Plásticas Nivel Medio y Superior. Artes. Bellas Artes. Nacional de/en Escultura/Pintura/Grabado/Cerámica. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Arquitecto. Día y Horario de dictado: miércoles de 18,10 a 20,50 hs.
LENGUAJE VISUAL I: 1º Año. Anual. 4 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Artes Visuales/Artes Plásticas u homólogos. En Artes con Orientación en Artes Visuales. Artes Visuales con Especialidad Escultura, Cerámica, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 (con Reválida Decreto 4310/91). Artes (con especialidad en), Artes en Artes Visuales. Realizador Plástico Superior (con Actualización Académica en Artes Resolución3601/03 CGE). Artes Plásticas o Visuales. Nacional en Bellas Artes. Artes Plásticas Nivel Medio y Superior. Artes. Bellas Artes. Nacional de/en Escultura/Pintura/Grabado/Cerámica. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Arquitecto. Día y Horario de dictado: lunes de 18,10 a 20,50 hs.
PRODUCCIÓN EN EL PLANO I:
DIBUJO I: 1º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Artes Visuales/Artes Plásticas u homólogos. En Artes con Orientación en Artes Visuales. Artes Visuales con Especialidad Escultura, Cerámica, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 (con Reválida Decreto 4310/91). Artes (con especialidad en), Artes en Artes Visuales. Realizador Plástico Superior (con Actualización Académica en Artes Resolución3601/03 CGE). Artes Plásticas o Visuales. Nacional en Bellas Artes. Artes Plásticas Nivel Medio y Superior. Artes. Bellas Artes. Nacional de/en Escultura/Pintura/Grabado/Cerámica. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Arquitecto. Día y Horario de dictado: jueves de 16,00 a 18,00 hs.
PINTURA I: 1º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Artes Visuales/Artes Plásticas u homólogos. En Artes con Orientación en Artes Visuales. Artes Visuales con Especialidad Pintura Resolución 1331/66 (con Reválida Decreto 4310/91). Artes (con especialidad en Pintura), Artes en Artes Visuales. Realizador Plástico Superior (con Actualización Académica en Artes Resolución3601/03 CGE). Artes Plásticas o Visuales. Nacional en Bellas Artes. Artes Plásticas Nivel Medio y Superior. Artes. Bellas Artes. Nacional de/en Pintura. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: jueves de 18,10 a 20,10 hs.
PRODUCCIÓN EN EL ESPACIO I:
ESCULTURA I: 1º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Artes Visuales/Artes Plásticas u homólogos. En Artes con Orientación en Artes Visuales. Artes Visuales con Especialidad Escultura Resolución 1331/66 (con Reválida Decreto 4310/91). Artes (con especialidad en Escultura), Artes en Artes Visuales. Realizador Plástico Superior (con Actualización Académica en Artes Resolución3601/03 CGE). Artes Plásticas o Visuales. Nacional en Bellas Artes. Artes Plásticas Nivel Medio y Superior. Artes. Bellas Artes. Nacional de/en Escultura. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: viernes de 16,00 a 18,00 hs.
CERÁMICA I: 1º Año. Anual. 3 horas cada uno. STF. Requisitos: Profesor de/en: Artes Visuales/Artes Plásticas u homólogos. En Artes con Orientación en Artes Visuales. Artes Visuales con Especialidad Cerámica Resolución 1331/66 (con Reválida Decreto 4310/91). Artes (con especialidad en Cerámica), Artes en Artes Visuales. Realizador Plástico Superior (con Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03 CGE). Artes Plásticas o Visuales. Nacional en Bellas Artes. Artes Plásticas Nivel Medio y Superior. Artes. Bellas Artes. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: viernes de 18,10 a 20,10 hs.
PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE I: 1º Año. Anual. 4 horas cada uno. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Requisitos: Perfil Generalista: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas de los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Perfil Disciplinar: Profesor de/en: Artes Visuales/Artes Plásticas u homólogos. En Artes con Orientación en Artes Visuales. Artes Visuales con Especialidad Escultura, Cerámica, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 (con Reválida Decreto 4310/91). Artes (con especialidad en), Artes en Artes Visuales. Realizador Plástico Superior (con Actualización Académica en Artes Resolución3601/03 CGE). Artes Plásticas o Visuales. Nacional en Bellas Artes. Artes Plásticas Nivel Medio y Superior. Artes. Bellas Artes. Nacional de/en Escultura/Pintura/Grabado/Cerámica. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: martes de 18,10 a 20,50 hs.
Los aspirantes deberán presentar Ficha de inscripción, Curriculum, carpeta de antecedentes COMPLETA (Fotocopias Autenticadas y foliadas Foja 1, F2, F3…no en folios plásticos) Todos los títulos deben estar registrados en el CGE y presentar copias actualizadas de ambos lados de dichos títulos, donde conste la inscripción; en el Instituto, calle 29 de septiembre 110- General Ramírez- Entre Ríos. Telefax 0343-4901893 en el horario de 16 a 20 horas.