La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente Paulo Freire de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución C.G.E. Nº 2300/12 de los Consejos Evaluadores Institucionales, desde el día lunes 28 de agosto los siguientes espacios curriculares por 5 (cinco) días hábiles.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA:

CIENCIAS NATURALES Y SU DIDÁCTICA I: 1º Año. Anual. 4 hs. STF. Requisitos : Profesor de/en: Ciencias Biológicas u homólogos. Ciencias Naturales u homólogos. Ciencias Biológicas y Químicas. Biología u homólogos. Ciencias Naturales. Ciencias Exactas y Naturales. Geografía y Ciencias Biológicas. Día y Horario de dictado : miércoles de 18,10 a 20,50 hs.

CIENCIAS NATURALES Y SU DIDÁCTICA II: 2º Año. Anual. 3 hs. STF. Requisitos : Profesor de/en: Ciencias Biológicas u homólogos. Ciencias Naturales u homólogos. Ciencias Biológicas y Químicas. Biología u homólogos. Ciencias Naturales. Ciencias Exactas y Naturales. Geografía y Ciencias Biológicas. Día y Horario de dictado : miércoles de 16,00 a 18,00 hs.

Los aspirantes deberán presentar Ficha de inscripción, currículum vitae y carpeta de antecedentes Completa, fotocopias debidamente autenticadas y foliadas (Circular 15/2012 Jurado de Concursos Nivel Superior) en el Instituto, calle 29 de septiembre 110- General Ramírez- Entre Ríos. Telefax 0343-4901893 en el horario de 16 a 20 horas.