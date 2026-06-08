La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente “Paulo Freire” de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución C.G.E. Nº 2300/12 de los Consejos Evaluadores Institucionales, desde el día lunes 31 de julio el siguiente espacio curricular por 5 (cinco) días hábiles.

Profesorado de Educación Primaria:

Ciencias Sociales y su Didáctica I: 1º Año. Anual. 4hs. STF. Requisitos : Profesor de/en: Sociología u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Psicología u homólogos. Filosofía u homólogos. Filosofía y Ciencias de la Educación. Historia u homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ciencias Políticas u homólogos. Antropología u homólogos. Ciencias Jurídicas u homólogos. Ciencias Sagradas u homólogos. Ciencias Políticas y Sociales. Diplomacia. Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Día y Horario de dictado : Lunes de 18,10 a 20,50hs.

Los aspirantes deberán presentar Ficha de inscripción, currículum vitae y carpeta de antecedentes Completa, fotocopias debidamente autenticadas y foliadas (Circular 15/2012 Jurado de Concursos Nivel Superior) en el Instituto, calle 29 de septiembre 110- General Ramírez- Entre Ríos. Telefax 0343-4901893 en el horario de 16 a 20 horas.