Llamado a concurso docente en Ramírez
La Rectoría de la EET Y S N1 de Nogoyá y su Extensión Áulica ESJA Nº 2 “30 de Octubre” de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 80º, acto seguido y declarado sin aspirante el Artículo 80 se ofrecerá por Artículo 40º de la Constitución de la provincia de Entre Ríos, con la intervención y autorización de Vocalía del Consejo General de Educación. Se recibirán simultáneamente en la Institución carpetas y Proyectos de aspirantes a horas cátedra por artículo 80º del estatuto del Docente Entrerriano, y carpetas de antecedentes de aspirantes a cubrir el espacio por Artículo 40; por el término de 3 (tres) días hábiles. Los aspirantes a concursar por Artículo 40 de la Constitución Provincial deberán aclararlo en su Formulario de Inscripción (F.I.), desde el día viernes 28 de abril los siguientes espacios:
TECNICO SUPERIOR EN GASTRONOMÍA: 3 (tres) días hábiles por Artículo 80º
Frances : 2º Año. Anual 2 horas. Perfil: Profesor, licenciado o Profesional de Francés. Día y Horario de dictado: jueves de 19:20 a 20:50 horas.
Los aspirantes deberán presentar Ficha de inscripción, currículum vitae y carpeta de antecedentes Completa, fotocopias debidamente autenticadas y foliadas (Circular 15/2012 Jurado de Concursos Nivel Superior) EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y SUPERIOR Nº1 DE NOGOYA, O EN EL COMPLEJO EDUCATIVO DE GRAL RAMIREZ ESJA Nº 2 “30 OCTUBRE” . CON CARPETAS DE ANTECEDENTES AUTENTICADA, PROYECTO y FORMULARIO CORRESPONDIENTE, DESDE 28 DE ABRIL HASTA El 03 DE MAYO DEL CORRIENTE AÑO DE 18:00 a 21:00 Hs.