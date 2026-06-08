Llamado a concurso docente en Ramírez
La Rectoría de la EET Y S N1 de Nogoyá y su Extensión Áulica ESJA Nº 2 “30 de Octubre” de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 80º, acto seguido y declarado sin aspirante el Artículo 80 se ofrecerá por Artículo 40º de la Constitución de la provincia de Entre Ríos, con la intervención y autorización de Vocalía del Consejo General de Educación. Se recibirán simultáneamente en la Institución carpetas y Proyectos de aspirantes a horas cátedra por artículo 80º del estatuto del Docente Entrerriano, y carpetas de antecedentes de aspirantes a cubrir el espacio por Artículo 40; por el término de 3 (tres) días hábiles. Los aspirantes a concursar por Artículo 40 de la Constitución Provincial deberán aclararlo en su Formulario de Inscripción (F.I.), desde el día miércoles 17 de abril los siguientes espacios:
TECNICO SUPERIOR EN GASTRONOMÍA: 3 (tres) días hábiles por Artículo 80º
Cocinas Étnicas: 2º Año. Anual 3 horas. STF. Requisitos: Licenciado en Gastronomía, Licenciado en Nutrición, Técnico Superior en Gastronomía, Cheff Profesional. Día y Horario de dictado: viernes de 18:00 a 20:00 horas.
TECNICO SUPERIOR EN GASTRONOMÍA: 3 (tres) días hábiles por Artículo 80º
Practica Profesionalizante III 3º Año. Anual 8 horas. STF. Requisitos: Licenciado en Gastronomía, Licenciado en Nutrición, Técnico Superior en Gastronomía, Cheff Profesional. Día y Horario de dictado: jueves y viernes de 20:10 a 23:00 horas.
Los aspirantes deberán presentar Ficha de inscripción, currículum vitae y carpeta de antecedentes Completa, fotocopias debidamente autenticadas y foliadas (Circular 15/2012 Jurado de Concursos Nivel Superior) EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y SUPERIOR Nº1 DE NOGOYA, O EN EL COMPLEJO EDUCATIVO DE GRAL RAMIREZ ESJA Nº 2 “30 OCTUBRE” . CON CARPETAS DE ANTECEDENTES AUTENTICADA, PROYECTO y FORMULARIO CORRESPONDIENTE, DESDE 17 HASTA El 19 DE ABRIL DEL CORRIENTE AÑO DE 18:00 a 21:00 Hs.
Otro Llamado a concurso
LA ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y SUPERIOR Nº1 DE NOGOYÁ LLAMA A CONCURSO PARA CUBRIR CON CARECTER DE STF, SEGÚN Resol. 2300, (SEGUNDO LLAMADO) LAS SIGUIENTES HORAS CÁTEDRA DE LA CARRERA “TECNICO SUPERIOR EN GASTRONOMÍA” QUE SE DICTA EN LA EXTENSIÓN ÁULICA DE LA ESJA Nº 2 “30 DE OCTUBRE” DE GRAL. RAMÍREZ. (PARA EL CICLO LECTIVO 2017):
MATERIA AÑO CANTIDAD HS DIA DICTADO HORARIO
Francés
Perfil: Profesor, Licenciado o profesional en: Francés Anual (segundo año) 2 hs. Jueves 19:20 a 20:50
LOS INTERESADOS PRESENTARSE: EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y SUPERIOR Nº1 DE NOGOYA, EN EL COMPLEJO EDUCATIVO DE GRAL RAMIREZ. CON CARPETAS DE ANTECEDENTES AUTENTICADA y FORMULARIO CORRESPONDIENTE, DESDE 17 HASTA El 19 de ABRIL DEL CORRIENTE AÑO DE 18:00 a 21:00 Hs.