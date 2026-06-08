La Escuela de Educación Técnica y Superior Nº 1 de Nogoyá convoca a Concurso Docente “Por presentación de Proyectos y carpeta de antecedentes”, para la cobertura de horas cátedras con carácter Suplente Termino Fijo, de acuerdo a lo establecido en reglamentación vigente Disp. 001 y 007/16 DES CGE en el Nivel Superior a saber:

• 06 hs. Coordinación de Practicas Profesionalizantes I. STF 1er. Año . Técnico Superior en Gastronomía. Horario: jueves de 16:40 a 18:00 y viernes de 16:40 a 19:20. Perfil: Profesor Licenciado o profesional en: Gastronomía, Nutrición, Bromatología, Alimentos.

• 06 hs. Coordinación de Practicas Profesionalizantes II. STF 2do. Año . Técnico Superior en Gastronomía. Horario: martes de 19:20 a 20:50 viernes de 20:10 a 23:00. Perfil: Profesor Licenciado o profesional en: Gastronomía, Nutrición, Bromatología, Alimentos.

• 06 hs. Coordinación de Prácticas Profesionalizantes III. STF. 3er Año. Técnico Superior en Gastronomía. Horario: jueves de 20:50 a 23:00 y viernes de 21:10 a 22:20. Perfil: Profesor Licenciado o profesional en: Gastronomía, Nutrición, Bromatología, Alimentos.

Según resolución 4789/15 en su artículo 37 la coordinación del campo de la formación en la práctica profecionalizante será la responsable de articular y coordinar las acciones del equipo docente de la carrera y la construcción de vinculaciones con las escuelas asociadas, instituciones y los sectores socio productivos del instituto, con vistas a la trayectoria formativa de los estudiantes.

Artículo 38. Son responsabilidades de la coordinación, además de las planteadas en la resolución nº 3266/11 CGE, las siguientes:

a) Asegurar el cumplimiento de la política educativa vigente, mediante la implementación de una propuesta académica de calidad.

b) Propiciar, divulgar y defender los valores de una sociedad democrática, basada en la defensa irrestricta de los derechos humanos.

c) Proponer a la Secretaria Académica los criterios para la organización del trabajo de campo de las prácticas en general y de las unidades curriculares en particular.

d) Desarrollar encuentros sistemáticos concertados con la Secretaria Académica, el equipo directivo y los profesores del trayecto de las practicas, para la construcción de acuerdos y/o evaluación de los avances de los proyectos convenidos, con los equipos de supervisión de los niveles inicial, primario y secundario, directivos y docentes de las escuelas asociadas y /o representantes de organizaciones vinculadas al Instituto.

e) Favorecer la aproximación progresiva al campo ocupacional hacia el cual se orienta la formación, facilitando a los estudiantes, instancias, situaciones, problemáticas que permitan la identificación del objeto de la práctica profesional y la del conjunto del proceso tecnológico , científico, culturales, sociales, jurídicos, que se vinculan con las distintas situaciones socioculturales y productivas que se relacionan con un posible desempeño profesional.

f) Promover la construcción de acuerdos con los docentes a cargo de las distintas unidades curriculares que componen el campo y/o trayecto de la formación en la práctica profesional entorno a los modos de intervención y criterios de evaluación de los estudiantes.

g) Cumplir la carga horaria según la normativa vigente, en la institución garantizando tiempos y espacios de consulta de colegas y estudiantes y en otros ámbitos para la atención de las responsabilidades que le competen.

Requerimientos Institucionales para Proyectos de Coordinación de Prácticas Profesionalizantes de la Carrera de Técnico Superior en Gastronomía.

Formato: Papel tamaño A4, Margen Normal, Fuente Arial 12, Interlineado 1,15; Párrafo justificado.-

-Insertar Portada donde conste:

• Institución

• Carrera

• Cargo al que aspira

• Nivel

• Horas cátedra por semana

• Ciclo Lectivo

-Insertar número de página al final de hoja en el extremo derecho, con formato página X de Y.

• Fundamentación: contempla la articulación de los marcos normativos (Resolución 4789/15 CGE, Capítulo II, Artículo 38) y de la Política Educativa – Documentos y Bibliografía.

• Objetivos Generales y Específicos

• Plan de Acción: contiene líneas y estrategias de gestión institucional, acordes a la propuesta de concreción del perfil del egresado expresadas en los Diseños Curriculares del Técnico Superior en Gastronomía (Res. 905/15 CGE)

• Bibliografía: deberá enunciar aquellas más pertinentes al trabajo elaborado

• Firma del responsable

La Escuela de Educación Técnica y Superior N°1 y su Extensión Áulica que funciona en la ESJA Nº 2 de Gral. Ramírez y a través de la Coordinación se plantea acompañar a la Práctica Profesionalizante durante el día y horario en que se desarrollan las tareas concernientes a la mismas. Para ello dispone de laboratorios de: Física, Química, Producción Industrial y Panadería pertenecientes a la EET y S N1 de Nogoyá, como también la Sala de elaboración de la Extensión Áulica.

El Plan de estudio de la “Tecnicatura Superior en Gastronomía” propone un trayecto formativo que permita a los futuros técnicos, egresados de esta carrera, desempeñarse en diversos ámbitos de trabajo, conforme a criterios de profesionalidad propios de su área y responsabilidad social, desarrollando competencias que le permitirán:

Diseñar, Organizar y/o crear emprendimientos gastronómicos teniendo en cuenta el entorno social, cultural y económico, a nivel general y específico para su correcto encuadre y desarrollo.

Gerenciar eventos gastronómicos en todos los niveles de prestaciones públicos y privados, hoteles, restoranes, comedores, servicios de comidas rápidas, parrillas, servicios de catering, servicios de comidas en transportes: aéreos, marítimos y terrestres.

Intervenir en forma directa o indirecta en los procesos de elaboración de alimentos y bebidas para servicios gastronómicos en hoteles, restoranes, comedores, servicios de comidas rápidas, parrillas, servicios de catering, servicios de comidas en transportes: aéreos, marítimos y terrestres.

Se recibirán simultáneamente en la Institución Educativa sito en Quiroga y Taboada 1510 de la ciudad de Nogoyá como también en la EXTENSIÓN ÁULICA ESJA Nº 2 “30 de Octubre”, (COMPLEJO EDUCATIVO), calle Eloy Elsesser y 29 de Septimbre de Gral. Ramírez carpetas de antecedentes autenticadas y proyecto de aspirantes por art 80°, por el término de 3 (tres) días hábiles, desde el viernes 07 al martes 11 de abril del corriente. La defensa del Proyecto se realizará el día viernes 21 de abril del corriente a las 16:00hs en la E.E.T. y Sup. N°1 de Nogoyá