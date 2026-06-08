La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente Paulo Freire de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 2300/12 C.G.E., Resolución Nº1471/16 C.G.E y Resolución Nº 0836/17 C.G.E desde el día miércoles 25 de abril los siguientes espacios curriculares.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA : Res. N° 4170/14 CGE, Res. N° 307/17 JC y Res. N° 358/17 JC por 5 (cinco) días hábiles. 1° llamado.

DIDÁCTICA GENERAL (Asignatura) 1º Año. Anual. 4 horas. STF. Requisitos : Profesor de/en: Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : martes de 18,10 a 20,50 horas.

JUEGOS Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES (Taller) 3° Año. Anual. 2 horas. STF Requisitos : Profesor de/en: Artes Visuales/Artes Plásticas u homólogos. En Artes con Orientación en Artes Visuales. Artes Visuales con Especialidad en Escultura, Cerámica, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 (con reválida Decreto 4310/91). Artes (con especialidad en), Artes en Artes Visuales. Realizador Plástico Superior (con actualización Académica en Artes Resolución3601/03 CGE). Artes Plásticas o Visuales. Nacional en Bellas Artes. Artes Plásticas Nivel Medio y Superior. Artes. Bellas Artes. Licenciado de/en: Educación Física u homólogos. Educación Primaria u homólogos. Licenciado de/en: Artes Visuales. Artes Plásticas. Artes. Bellas Artes. Educación Física. Día y Horario de dictado : viernes de 18,20 a 19,40 horas.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL: Res. N° 976/17 CGE, Res. N°330/17 JC por 5 (cinco) días hábiles. 1° llamado.

PRÁCTICA DOCENTE I: (Taller) 1º Año. Anual. 4 horas. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Perfil Generalista: Requisitos : Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : lunes de 18,10 a 20,50 horas.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL : Res. N° 4165/14 CGE, Res. N° 302/17 JC y Res. N° 358/17 JC por 5 (cinco) días hábiles. 1° llamado.

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN (Asignatura) 3º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos : Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Filosofía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales. Filosofía, Pedagogía y Ciencias Sociales. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : lunes de 20,20 a 22,20 horas.

EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA (Asignatura) 2° Año. Anual. 3 horas. STF Requisitos: Profesor de/en: Educación Física u homólogos. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos. Día y Horario de dictado : viernes de 16,00 a 18,00horas.

LENGUA, LITERATURA Y SU DIDÁCTICA II (Asignatura) 2° Año. Anual. 3 horas. STF Requisitos: Profesor de/en: Lengua y Literatura u homólogos. Castellano u homólogos. Castellano, Literatura y Latín. Letras u homólogos. Letras Modernas. Literatura. Literatura y Castellano. Lengua y Literatura Castellana. Castellano y Latín. Castellano, Literatura e Historia. Literatura Clásica. Lenguas Clásicas u homólogos. Comunicación Social. Ciencias del Lenguaje y de la Comunicación u homólogos. Ciencias de la Comunicación. . Día y Horario de dictado : martes de 18,40 a 20,50 horas.

PROFESORADO DE LENGUA Y LITERATURA : Res. N° 759/14 CGE, Res. N° 297/17 JC por 5 (cinco) días hábiles. 1° llamado.

ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (Seminario-Taller) 3º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos : Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciado de/en: Pedagogía. Ciencias de la Educación. Día y Horario de dictado : jueves 20,20 a 22,20 horas.

PROFESORADO DE ARTES VISUALES : Res. N° 978/17 CGE, Res. N° 360/17 JC y Res. N° 358/17 JC por 3 (tres) días hábiles. 2° llamado.

PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE I: (Taller) 1º Año. Anual. 4 horas. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Requisitos: Perfil Disciplinar: Profesor de/en: 1º Año. Anual. 3 horas cada uno. STF. Requisitos : Profesor de/en: Artes Visuales/ Artes Plásticas u homólogos. En Artes con Orientación en Artes Visuales. Artes Visuales con Especialidad Escultura, Cerámica, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 (con Reválida Decreto 4310/91) Artes (con especialidad en), Artes en Artes Visuales. Realizador Plástico Superior (con Actualización Académica en artes Resolución3601/03 CGE). Artes Plásticas o Visuales. Nacional en Bellas Artes. Artes Plásticas Nivel Medio y Superior. Artes. Bellas Artes Nacional de/en Escultura. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : lunes de 18,10 a 20,50 horas.