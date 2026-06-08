Llamado a concurso docente en Ramírez
La Escuela de Educación Técnica y Superior Nº1 de Nogoyá llama a concurso para cubrir con carecter de stf, según resol. 2300, las siguientes horas cátedra de la carrera “Técnico Superior en Gastronomía” que se dicta en la extensión aúlica de la ESJA Nº 2 “30 de Octubre” de Gral. Ramírez. (para el ciclo lectivo 2017):
|MATERIA
|AÑO
|CANTIDAD HS
|DIA DICTADO
|HORARIO
|Relaciones Humanas
Perfil: Profesor, Licenciado o Profesional en: Psicología, en Administración, en Comunicación Social, ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Sociología
|Anual (primer año)
|3 hs
|lunes
|20:50 a 23:00
|Francés
Perfil: Profesor, Licenciado o profesional en: Frances
|Anual (segundo año)
|2 hs.
|Jueves
|19:20 a 20:50
|Gerenciamiento y Organización De Eventos
Perfil: Profesor, Licenciado o Profesional en: Contador Público, economía, Ciencias Económicas, en Administración, Ciencias juridicas y contables, Técnología
|Anual (segundo año)
|3 hs.
|Lunes
|18:40 a 20:50
|Cocinas Étnicas
Perfil: Profesor, Licenciado o Profesional en: Gastronomía
|Anual (segundo año)
|3 hs.
|Viernes
|18:00 a 20:00
|Práctica Profesionalizante III
Perfil: Profesor, Licenciado o Profesional en: Gastronomía, en Alimentos.
|Anual (tercer año)
|8hs.
|Jueves
|20:50 a 23:00
|Viernes
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17:20 a 18:00
20:10 a 23:00
Los interesados presentarse: en la Escuela de Educación Técnica y Superior Nº1 de Nogoya, en el complejo educativo de Gral Ramirez, con carpetas de antecedentes autenticada y formulario correspondiente, desde 30 de marzo hasta al 05 de abril del corriente año de 18:00 a 21:00 hs.