La Escuela Primaria Nº 7 de la Obra de Don Bosco en la ciudad de Paraná, convoca a: docentes de Nivel Primario, Docentes Auxiliar de Nivel Inicial y docentes de Educación Musical a presentar su CV (con foto) en la portería de la Institución, ubicada en Avda Ramírez 1.780, hasta el miércoles 14 de febrero inclusive, en el horario de 7 a 15.

Asimismo, el Instituto Dr Enrique Carbó D 40, también cita a profesores de las cátedras Matemáticas, Educación Tecnológica, Economía, Computación y Formación Ética y Ciudadana para que acerquen su CV (con foto) en el mismo lugar, fecha y horario, anteriormente citados.