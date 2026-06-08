La Rectoría de la Escuela N° 7 Del Centenario de María Luisa, llama a concurso, según Resolución N° 1000/13 C.G.E. para cubrir las horas STF que acontinuación se detallan:

3 hs Legislación Laboral y Práctica Impositiva 6to año – Miércoles 9:25 a 12:05.

Concurrir al establecimiento, en calle Barbara Schonfeld N° 234 con credencial de puntaje y/o carpeta de antecedentes, copia de DNI y constancia de personal de la casa según corresponda, el día viernes 18 de agosto de 2017 a las 8:00 hs.