La Rectoría de la Escuela N° 7 » Del Centenario de María Luisa», llama a concurso, según Resolución N° 1000/13 C.G.E. para cubrir las horas con toma de pocesion inmediata, STF, que a continuación se detallan:

Física y Química 1er año – Jueves de: 8:00 a 8:40 y viernes de 10:00 a 11:20

Física y Química 3er año – Jueves de : 10:10 a 11:20

Química 4 to año – Viernes de; 8:50 a 10:00

Química 5 to año – Jueves de: 10:10 a 11:20

Concurrir al establecimiento, en calle Barbara Schonfeld N° 234 con credencial de puntaje y/o carpeta de antecedentes, copia de DNI y constancia de personal de la casa según corresponda, el día viernes 28 de julio a las 8:00 Hs.