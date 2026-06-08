Llamado a concurso docente en María Luisa
La Rectoría de la Escuela N° 7 Del Centenario de María Luisa, llama a concurso para el día viernes 17 de marzo de 2017, según Resolución N° 1000/13 C.G.E. ; a las siguientes horas – cátedras:
A las 8:00 Hs.:
- 2 hs. Educación Plástica en 1er año STF (miércoles 8:50 a 10:00)
- 2 hs Educación Plástica en 2do año STF (miércoles 7:25 a 8:40)
- 2 hs. Educación Plástica en 3er año STF (miércoles 10:10 a 11:20)
- 2 hs Educación Plástica en 4to año STF (miércoles 11:25 a 12:40)
A las 8:15 hs. :
- 2 hs de Educación Tecnológica en 1er año STF (lunes 10:10 a 11:20 )
- 4 hs de Educación Tecnológica en 2do año STF (lunes 11:25 a 12:40 – miércoles 8:50 a 10:00)
- 4 hs de Educación Tecnológica en 3er año STF (lunes 8:40 a 10:00 – miércoles 11:25 a 12:40)
- 2 hs de TICs en 5to año STF (miércoles 10:10 a 11:20)
Concurrir al establecimiento, en calle Bárbara Schonfeld 234 con credencial de puntaje y/o carpeta de antecedentes, copia de DNI y constancia de personal de la casa según corresponda.
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