La Escuela Secundaria N° 7 » Del Centenario de Maria Luisa» sita en calle Barbara Schonfeld N° 234 de Aldea Maria Luisa, llama a concurso por Proyecto y Antecedentes las horas cátedras y cargos que a continuación se detallan:

+ Práctica Educativa: 6 hs. ( 2 aúlicas y 4 extra aúlicas) LU : 7:25 a 8:40

+ Orientación y Tutorias: 6 hs.

+ Trayecto Complementario: 12 hs. ( 8 aúlicas – 4 extra aúlicas)

4to : (4 hs) LU 11:25 a 12:40 – MI: 7:25 a 8:40

5to: ( 4 hs) LU 10:10 a 11:20 – MI 11:25 a 12:40

Las bases de los proyectos se retiran en la Institución los días 6 – 7 – 8 de marzo de 8 a 10 Hs. y la presentación de los proyectos y antecedentes se reciben hasta el dia 10 de marzo a las 11 hs.

También llama a concurso según Res. N ° 1000/13 del CGE horas de Educación Musical: 1er año Jueves; 8:50 a 10:00 – 2do año Jueves 10:10 a 11:20 – 3er año Jueves 11:25 a 12:40 – 4to año Jueves 7:25 a 8:40.

Presentarse el día Lunes 6 de Marzo a las 8:00 Hs en la Institución Escolar , con la documentación correspondiente.