Llamado a concurso docente en María Grande
El Instituto de Educación Superior «República de Entre Ríos» de la ciudad de María Grande convoca a concurso por presentación de carpetas de antecedentes, según Resolución N° 2300/12 CGE, por el termino de 03 (tres) días hábiles (segundo llamado) a partir del día jueves 06 de abril de 2017, para cubrir con carácter STF (suplente termino fijo) las unidades curriculares de las Carreras que a continuación se detallan:
Tecnicatura superior en mantenimiento industrial
(Resolución N° 1096/15 CGE – Extensión áulica Seguí)
Cátedra: ELECTROTECNIA II. 2 horas, 2do año. Perfil: Profesor de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional en Concurrencia con Título de Base en las Especialidades: Electrónico, Diseño Tecnológico, Equipo e Instalaciones Electromecánica, Instalaciones Eléctricas, Electricidad, Electromecánica, Mecánica (Titulo de Base de Nivel Superior no menor a cuatro (04) años). Licenciado de/en: Electrónica, Electromecánico, Instalaciones Electromecánica. Ingeniero de/en: Electrónica, Electromecánico, Instalaciones Electromecánica. Horario: Martes de 18:35 hs a 19:55 hs.
Cátedra: INVESTIGACIÓN I. 2 horas, 2do año. Perfil: Profesor de/en Ciencias Exactas y Naturales u homólogos, Profesor de/en Biología u homólogos; Profesor de/en Ciencias Biológicas u homólogos, Profesor de/en Ciencias Biológicas y Químicas, Profesor de/en Tercer Ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Biología, Profesor de/en (Ciencias) Física y Matemática, Profesor de/en Matemática, Profesor de/en Física, Profesor de/en Tercer Ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Física, Profesor de/en Tercer Ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Química, Licenciado en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Horario: Jueves de 19:55 hs a 21:15 hs.
Cátedra: SISTEMA DE REPRESENTACIÓN II. 2 horas, 2do año. Perfil: Profesor de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Dibujo Técnico, Profesor de/en Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional con Título de Base de Nivel Superior no menor a cuatro (04) años en concordancia con el espacio: Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones, Ingeniero de/en Fábrica de Construcciones de Obra, Ingeniero Industrial, Ingeniero Electromecánico, Ingeniero en Telecomunicaciones, Ingeniero Electrónico, Ingeniero Metalúrgico, Ingeniero Electrotécnico. Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones, Ingeniero de/en Fábrica en Construcciones de Obras, Ingeniero Industrial, Ingeniero Electromecánico, Ingeniero en Telecomunicaciones, Ingeniero Electrónico, Ingeniero Metalúrgico, Ingeniero Electrotécnico. Horario: Jueves de 21:15 hs a 22:35 hs.
Profesorado de inglés
(Resolución N° 0760/14 CGE)
Cátedra: ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 3 horas, 3er año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Pedagogía, Ciencias de la Educación. Horario: Miércoles de 15:35 hs a 17:25 hs.
Asimismo el nombrado Instituto, por el término de 03 (tres) días hábiles a partir del día jueves 06 de abril de 2017, llama a concurso de acuerdo al Artículo 80° del Estatuto del Docente Entrerriano, por presentación de Carpeta de Antecedentes y Proyecto Pedagógico, para cubrir con carácter de STF (suplente término fijo) las unidades curriculares, de las siguientes Carreras:
Tecnicatura superior en mantenimiento industrial
(Resolución N° 1096/15 CGE – Extensión áulica Seguí)
Cátedra: MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS. 4 horas, 2do año. Perfil: Profesor de/en Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional con Título de Base de Nivel Superior no menor a cuatro (04) años en concordancia con el espacio: Ingeniero Mecánico, Ingeniero Mecánico Metalúrgico, Ingeniero Mecánico Automotriz, Ingeniero Mecánico en Armamentos, Ingeniero Mecánico Electricista, Ingeniero Electromecánico; Ingeniero en las siguientes especialidades: Ingeniero Mecánico, Ingeniero Mecánico Metalúrgico, Ingeniero Mecánico Automotriz, Ingeniero Mecánico en Armamentos, Ingeniero Mecánico Electricista, Ingeniero Electromecánico. Horario: Martes de 19:55 hs a 21:15 hs. y jueves de 18:35 a 19:55 hs.
Cátedra: MECÁNICA DE LOS FLUIDOS. 4 horas, 2do año. Perfil: Profesor de/en Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional con Título de Base de Nivel Superior no menor a cuatro (04) años en concordancia con el espacio: Ingeniero Hidráulico, Ingeniero Civil, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Mecánico Metalúrgico, Ingeniero Mecánico Automotriz. Ingeniero en las siguientes especialidades: Ingeniero Mecánico, Ingeniero Mecánico Metalúrgico, Ingeniero Mecánico Automotriz, Ingeniero Civil e Ingeniero Hidráulico. Horario: Martes de 21:15 hs a 23:15 hs. y miércoles de 22:35 a 23:15 hs.
Tecnicatura superior en administración pública
(Resolución N° 0906/15 CGE – Extensión Áulica Villa Tabossi)
Cátedra: COMUNICACIÓN. 2 horas, 2do año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Comunicación, Ciencias de la Comunicación, Comunicación Social. Horario: miércoles de 20:30 hs a 21:50 hs.
Profesorado de educación secundaria en lengua y literatura
(Resolución N° 4781/15 CGE)
Cátedra: FILOSOFÍA, 3 horas, 2do año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Filosofía, Antropología, Ciencias de la Educación, Teología y Cs. de la religión Horario: Miércoles de 16:05 hs a 18:05 hs.
La elaboración de los Proyectos Pedagógicos se deberá realizar de acuerdo a los lineamientos institucionales que podrán retirarse en la sede del Instituto y/o ser solicitados vía correo electrónico. Para su evaluación se bonificará con el 40% del puntaje a los antecedentes y el 60 % al Proyecto Pedagógico presentado.
Declarado sin aspirante el Artículo 80°, acto seguido se ofrecerá por Artículo 40° de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, con la intervención y autorización de Vocalía del Consejo General de Educación. Se recibirán simultáneamente en la Institución carpetas y proyectos de aspirantes a horas cátedras por Artículo 80° del Estatuto del Docente Entrerriano y carpetas de antecedentes de aspirantes a cubrir el espacio por Artículo 40°; por el término de 3 (tres) días hábiles. Los aspirantes a concursar por Artículo 40 de la Constitución Provincial deberán declararlo en su formulario de Inscripción (F.I.)
Los interesados deberán asistir munidos con formulario de inscripción, carpeta de antecedentes previamente autenticada y foliada, a la Institución sede, Carlos A. López 517 (Esc. N° 209 “P. Varisco”) de María Grande en el horario de 16 hs a 19 hs. Por consultas llamar al teléfono fijo 4947119 o al correo [email protected].
Otro llamado
El Instituto de Educación Superior «República de Entre Ríos» de la ciudad de María Grande convoca a concurso por presentación de carpetas de antecedentes, según Resolución N° 2300/12 CGE, por el termino de 05 (cinco) días hábiles a partir del día jueves 06 de abril de 2017, para cubrir con carácter STF (suplente termino fijo) las unidades curriculares de las Carreras que a continuación se detallan:
Profesorado de educación secundaria en lengua y literatura
(Resolución N° 4781/15 CGE)
Cátedra: PRÁCTICA DOCENTE I (Perfil Generalista) Equipo de Cátedra. 3 horas, 1er año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Cs de la Educación, Pedagogía. Horario: Jueves de 18:05 hs a 19:25 hs.
Cátedra: PRÁCTICA DOCENTE II (Perfil Generalista) Equipo de Cátedra. 3 horas, 2do año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Cs de la Educación, Pedagogía. Horario: Lunes de 17:25 hs a 19:25 hs
Tecnicatura superior en administración de empresas
(Resolución N° 0834/15 CGE)
Cátedra: CONTABILIDAD II. 3 horas, 2do año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Economía, Cs. Económicas, Cs. Jurídicas y Contables, Contador. Horario: Miércoles de 15:35 hs a 17:25 hs.
Cátedra: SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA. 2 horas. 2do año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Sociología, Cs. Jurídicas y Contables, Cs. Económicas, Contador Público. Horario: Miércoles de 18:45 hs a 20:05 hs.
Cátedra: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA. 3 horas. 3er año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Cs de la Educación, Cs. Jurídicas y Contables, Cs. Económicas, Economía, Contador Pública. Horario: Miércoles de 17:25 hs a 18:45 hs y Jueves de 17:25 hs a 18:05 hs.
Tecnicatura en análisis y desarrollo de software
(Resolución N° 0920/15 CGE – Extensión Áulica El Pingo)
Cátedra: PROGRAMACIÓN II. 6 horas. 2do año “A”. Perfil: Profesor de / en: Informática / Computación / Educación Tecnológica con Especialización en Informática. Licenciado en Análisis de Sistemas / en Sistemas / en Sistema de Información / en Sistemas orientación Planificación, Gestión y Control de Proyectos Informáticos / en Sistema y Gestión. Ingeniero de / en Sistema de Información / de / en Sistemas / en / de Sistemas de Computación / en / de Sistema de Software / en / de Sistemas Informáticos / Informático/a. Horario: Miércoles de 18:20 hs a 20:20 hs y Jueves de 17:40 hs a 19:40 hs.
Cátedra: PROGRAMACIÓN II. 6 horas. 2do año “B”. Perfil: Profesor de / en: Informática / Computación / Educación Tecnológica con Especialización en Informática. Licenciado en Análisis de Sistemas / en Sistemas / en Sistema de Información / en Sistemas orientación Planificación, Gestión y Control de Proyectos Informáticos / en Sistema y Gestión. Ingeniero de / en Sistema de Información / de / en Sistemas / en / de Sistemas de Computación / en / de Sistema de Software / en / de Sistemas Informáticos / Informático/a. Horario: Miércoles de 16:20 hs a 18:20 hs y Jueves de 21:00 hs a 22:40 hs.
Cátedra: PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES. 2 horas. 2do año “A”. Perfil: Profesor de / en: Informática / Computación / Educación Tecnológica con Especialización en Informática. Licenciado en Análisis de Sistemas / en Sistemas / en Sistema de Información / en Sistemas orientación Planificación, Gestión y Control de Proyectos Informáticos / en Sistema y Gestión. Ingeniero de / en Sistema de Información / de / en Sistemas / en / de Sistemas de Computación / en / de Sistema de Software / en / de Sistemas Informáticos / Informático/a. Horario: Jueves de 19:40 hs a 21:00 hs.
Cátedra: PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES. 2 horas. 2do año “B”. Perfil: Profesor de / en: Informática / Computación / Educación Tecnológica con Especialización en Informática. Licenciado en Análisis de Sistemas / en Sistemas / en Sistema de Información / en Sistemas orientación Planificación, Gestión y Control de Proyectos Informáticos / en Sistema y Gestión. Ingeniero de / en Sistema de Información / de / en Sistemas / en / de Sistemas de Computación / en / de Sistema de Software / en / de Sistemas Informáticos / Informático/a. Horario: Miércoles de 20:20 hs a 21:40 hs.
Tecnicatura superior en administración pública
(Resolución N° 0906/15 CGE – Extensión Áulica Tabossi)
Cátedra: PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE I. 6 horas, 3er año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Cs. Económicas, Cs. Jurídicas y Contables, Contador, Economía y Gestión, Administración, Administración de Empresas, Economía. Horario: Martes de 17:30 hs a 18:10 hs y Jueves de 17:30 hs a 19:30 hs.
Los interesados deberán asistir munidos con formulario de inscripción, carpeta de antecedentes previamente autenticada y foliada, a la Institución sede, Carlos A. López 517 (Escuela N° 209 “P. Varisco”) de María Grande en el horario de 16 hs a 19 hs. Por consultas llamar al teléfono fijo 4947119 o al correo [email protected].