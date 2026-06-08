Llamado a concurso docente en María Grande
El Instituto de Educación Superior República de Entre Ríos de la ciudad de María Grande convoca a concurso por presentación de carpetas de antecedentes, según Resolución N° 2300/12 CGE, por el término de 5 (cinco) días hábiles a partir del jueves 9 de marzo de 2017, para cubrir con carácter STF (suplente término fijo) las siguientes unidades curriculares correspondientes al Profesorado de Educación Tecnológica (Resolución N° 4798/15 CGE). A saber:
Cátedra: Pedagogía. 3 horas, 1er año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Cs de la Educación, Pedagogía. Horario: Martes de 21:10 hs a 23:10 hs.
Cátedra: Corporeidad, Juego y Lenguajes Artísticos (Perfil Música) Equipo de Cátedra, 2 horas, 1er año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Música, Artes en Música, Educación Musical. Horario: Martes de 18:30 hs a 20:30 hs.
Cátedra: Corporeidad, Juego y Lenguajes Artísticos (Perfil Educación Física) Equipo de Cátedra, 2 horas, 1er año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Ed. Física. Horario: Martes de 18:30 hs a 20:30 hs.
Cátedra: Corporeidad, Juego y Lenguajes Artísticos (Perfil Plástica) Equipo de Cátedra, 2 horas, 1er año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Artes Visuales, Plástica, Plástica y Práctica. Horario: Martes de 18:30 hs a 20:30 hs.
Cátedra: Oralidad, Lectura, Escritura y TIC (Perfil Lengua) Equipo de Cátedra, 3 horas, 1er año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Lengua, Castellano, Letras, Comunicación Social. Horario: Jueves de 20:30 hs a 23:30 hs.
Cátedra: Didáctica General. 3 horas, 1er año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Cs de la Educación, Pedagogía. Horario: Lunes de 18:30 hs a 19:40 hs y Martes de 20:30 hs a 21:10 hs.
Cátedra: Estudios Socio Culturales de la Tecnología. 3 horas, 1er año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Ed. Tecnológica – Antropología, Sociología, Cs. Sociales Horario: Lunes de 19:50 hs a 21:50 hs.
Cátedra: Procesos y Tecnología I. 5 horas, 1er año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Ed. Tecnológica – Arquitecto. Horario: Lunes de 21:50 hs a 23:10 hs y Viernes de 19:50 hs a 21:50 hs.
Cátedra: Diseño y Construcción de Modelo I. 4 horas, 1er año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Ed. Tecnológica – Arquitecto – Lic Diseño Gráfico – Diseño Industrial. Horario: Miércoles de 19:50 hs a 22:30 hs.
Cátedra: Práctica Profesional Docente I (Perfil Generalista), Equipo de Cátedra. 3 horas, 1er año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Cs de la Educación, Pedagogía. Horario: Miércoles de 18:30 hs a 19:50 hs.
Cátedra: Filosofía. 3 horas, 2do año. Perfil: Profesor de/en: Filosofía. Filosofía, Pedagogía y Latín. Filosofía y Ciencias de la Educación. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía y Psicología. Ciencias de la Educación, Ciencias Sagradas. Teología y Ciencias de la Religión. Horario: Lunes de 18:30 hs a 20:30 hs.
Cátedra: Historia Social, Política Argentina y Latinoamericana. 3 horas, 2do año. Perfil: Profesor de/en: Historia u Homólogos. Ciencias Sociales. Ciencias Políticas. Sociología. Licenciado de/en: Historia. Ciencias Sociales. Ciencias Políticas. Sociología. Horario: Lunes de 20:30 hs a 22:30 hs.
Cátedra: Psicología de la Educación. 3 horas, 2do año. Perfil: Profesor de/en: Psicología u Homólogos. Psicopedagogía. Filosofía y Psicopedagogía. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Psicología Social. Lógica, Psicología y Ciencias de la Educación. Licenciado de/en: Psicología. Ciencias de la Educación. Psicopedagogía. Horario: Miércoles de 20:30 hs a 22:30 hs.
Cátedra: Procesos y Tecnología II. 5 horas, 2do año. Perfil: Profesor de/en Educación Tecnológica u homólogos, Profesor de/en Enseñanza Técnica en Electricidad, Profesor de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional en Concurrencia con Título de Base en las Especialidades: Diseño Tecnológico, Instalaciones Eléctricas, Electricidad, Electromecánica, Mecánica (Titulo de Base de Nivel Superior no menor a cuatro (04) años). Bioingeniero, Ingeniero Electromecánico, Ingeniero Eléctrico, Biotecnólogo. Horario: Martes de 18:30 hs a 20:30 hs. y Viernes de 19:50 hs. a 21:10 hs.
Cátedra: Didáctica de la Educación Tecnológica I. 3 horas, 2do año. Perfil: Profesor de/en Educación Tecnológica u homólogos, Profesor de/en Enseñanza Técnica en Electricidad, Profesor de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional en Concurrencia con Título de Base en las Especialidades: Diseño Tecnológico, Instalaciones Eléctricas, Electricidad, Electromecánica, Mecánica (Titulo de Base de Nivel Superior no menor a cuatro (04) años). Horario: Miércoles de 18:30 hs a 20:30 hs.
Cátedra: Sujetos de la Educación. 3 horas, 2do año. Perfil: Profesor de Pedagogía. Profesor de Ciencias de la Educación. Profesor de Filosofía, Psicología y Pedagogía. Profesor de Filosofía y Pedagogía. Profesor de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Profesor de Sociología. Profesor de Psicología y Ciencias de la Educación. Profesor de Pedagogía y Ciencias de la Educación. Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación. Profesor de Psicología y Pedagogía. Licenciatura en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Horario: Viernes de 21:10 hs a 23:10 hs.
Cátedra: Diseños y Construcción de Modelos II. 4 horas, 2do año. Perfil: Profesor de/en Educación Tecnológica u homólogos, Profesor de/en Enseñanza Técnica en Electricidad, Profesor de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional en Concurrencia con Título de Base en las Especialidades: Diseño Tecnológico, Instalaciones Eléctricas, Electricidad, Electromecánica, Mecánica (Titulo de Base de Nivel Superior no menor a cuatro (04) años). Bioingeniero, Ingeniero Electromecánico, Ingeniero Eléctrico, Biotecnólogo. Horario: Jueves de 20:30 hs a 23:10 hs.
Cátedra: Física I. 3 horas, 2do año. Perfil: Profesor de/en Física, Profesor de/en (Ciencias) Matemática y Física, Profesor de/en Matemática, Física y Química, Profesor de Física y Cosmografía, Profesor de 3° Ciclo de la EGB3 y de la Educación Polimodal en Física, Profesor de/en (Ciencias) Física y Matemática; Profesor de Educación Secundaria en Física; Profesor de Física y Cosmografía, Licenciado en Física, Licenciado en Biodiversidad, Ingeniero Civil, Ingeniero Electromecánico, Bioingeniero, Biofísico. Horario: Jueves de 18:30 hs a 20:30 hs.
Cátedra: Estudio Socio Históricos de la Tecnología. 4 horas, 2do año. Perfil: Profesor de/en Educación Tecnológica, Profesor para el Tercer Ciclo y Educación Polimodal de/en Educación Tecnológica, Profesor de/en Enseñanza Técnica en Electricidad, Profesor de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional en Concurrencia con Título de Base en las Especialidades: Diseño Tecnológico, Instalaciones Eléctricas, Electricidad, Electromecánica, Mecánica (Titulo de Base de Nivel Superior no menor a cuatro (04) años). Horario: Martes de 20:30 hs a 23:10 hs.
Cátedra: Práctica Profesional Docente II (Perfil Generalista), Equipo de Cátedra. 3 horas, 2do año. Perfil: Profesor de Pedagogía. Profesor de Ciencias de la Educación. Profesor de Filosofía u Homólogos. Profesor de Filosofía, Psicología y Pedagogía. Profesor de Filosofía y Pedagogía. Profesor de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Profesor de Sociología. Profesor de Psicología y Ciencias de la Educación; Profesor de Pedagogía y Ciencias de la Educación; Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación. Profesor de Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Horario: Viernes de 18:30 hs a 19:50 hs.
Cátedra: Práctica Profesional Docente II (Perfil Disciplinar), Equipo de Cátedra. 3 horas, 2do año. Perfil: Profesor de/en Educación Tecnológica u homólogos, Profesor de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional en Concurrencia con Título de Base en las Especialidades: Diseño Tecnológico, Instalaciones Eléctricas, Electricidad, Electromecánica, Mecánica (Titulo de Base de Nivel Superior no menor a cuatro (04) años). Horario: Lunes de 18:30 hs a 19:50 hs.
Los interesados deberán asistir munidos con formulario de inscripción (obrante en la Resolución 2300/12 CGE), carpeta de antecedentes previamente autenticada y foliada, a la institución sede, Carlos A. López 517 (Esc. N° 209 “P. Varisco”) de María Grande en el horario de 16 hs a 19 hs. Por consultas llamar al teléfono fijo 4947119 o al correo [email protected]