Llamado a concurso docente en María Grande
El Instituto de Educación Superior «República de Entre Ríos» de la ciudad de María Grande convoca a concurso por presentación de carpetas de antecedentes, según Resolución N° 2300/12 CGE, por el termino de 05 (Cinco) días Hábiles a partir del martes 07 de Marzo de 2017, con carácter STF (suplente termino fijo), para cubrir las unidades curriculares correspondientes al Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura (Resolución N° 4781/15 CGE), y que se detallan a continuación:
Cátedra: CORPOREIDAD, JUEGO Y LENGUAJES ARTÍSTICOS (PERFIL EDUCACIÓN FÍSICA) Equipo de Cátedra, 2 horas, 1er año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Ed. Física. Horario: Miércoles de 18:05 hs a 20:05 hs.
Cátedra: ORALIDAD, LECTURA, ESCRITURA Y TIC (PERFIL LENGUA) Equipo de Cátedra, 3 horas, 1er año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Lengua, Castellano, Letras, Comunicación Social. Horario: Lunes de 15:35 hs a 17:25 hs.
Cátedra: ORALIDAD, LECTURA, ESCRITURA Y TIC (PERFIL TIC) Equipo de Cátedra, 3 horas, 1er año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Informática, Computación, Sistemas, Comunicación Social, Educación Tecnológica. Horario: Lunes de 15:35 hs a 17:25 hs.
Cátedra: GRAMÁTICA I, 3 horas, 1er año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Lengua, Letras, en Lenguas Clásicas, Castellano, Filosofía y Letras, Letras Modernas, Letras y Cs. Sociales, Literatura, Literaturas Clásicas, Cs. del Lenguaje y la Comunicación. Horario: Martes de 15:35 hs a 17:25 hs.
Cátedra: LITERATURA UNIVERSAL I, 4 horas, 1er año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Lengua, Letras, en Lenguas Clásicas, Castellano, Filosofía y Letras, Letras Modernas, Letras y Cs. Sociales, Literatura, Cs. del Lenguaje y la Comunicación. Horario: Viernes de 15:35 hs a 18:05 hs.
Cátedra: LITERATURA ESPAÑOLA, 4 horas, 1er año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Lengua, Letras, en Lenguas Clásicas, Castellano, Filosofía y Letras, Letras Modernas, Letras y Cs. Sociales, Literatura, Cs. del Lenguaje y la Comunicación. Horario: Viernes de 18:05 hs a 20:05 hs.
Cátedra: PRÁCTICA DOCENTE I (PERFIL DISCIPLINAR) Equipo de Cátedra, 3 horas, 1er año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Lengua, Letras, en Lenguas Clásicas, Castellano, Filosofía y Letras, Letras Modernas, Letras y Cs. Sociales, Literatura, Cs. del Lenguaje y la Comunicación.Horario: Jueves de 18:05 hs a 19:25 hs.
Cátedra: LITERATURA UNIVERSAL II, 3 horas, 2do año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Lengua, Letras, en Lenguas Clásicas, Castellano, Filosofía y Letras, Letras Modernas, Letras y Cs. Sociales, Literatura, Cs. del Lenguaje y la Comunicación. Horario: Jueves de 18:05 hs a 20:05 hs.
Cátedra: GRAMÁTICA II, 3 horas, 2do año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Lengua, Letras, en Lenguas Clásicas, Castellano, Filosofía y Letras, Letras Modernas, Letras y Cs. Sociales, Literatura, Cs. del Lenguaje y la Comunicación. Horario: Martes de 17:25 hs a 19:25 hs.
Cátedra: DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LITERATURA I, 3 horas, 2do año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Lengua, Letras, en Lenguas Clásicas, Castellano, Filosofía y Letras, Letras Modernas, Letras y Cs. Sociales, Literatura, Cs. del Lenguaje y la Comunicación. Horario: Viernes de 15:35 hs a 17:25 hs.
Cátedra: PRÁCTICA DOCENTE II (Perfil Disciplinar) Equipo de cátedra, 3 horas, 2do año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Lengua, Letras, en Lenguas Clásicas, Castellano, Filosofía y Letras, Letras Modernas, Letras y Cs. Sociales, Literatura, Cs. del Lenguaje y la Comunicación. Horario: Viernes de 17:25 hs a 19:25 hs.
Cátedra: FILOSOFÍA, 3 horas, 2do año. Perfil: Profesor/ Licenciado/ Profesional en: Filosofía, Antropología, Ciencias de la Educación, Teología y Cs. de la religión Horario: Miércoles de 16:05 hs a 18:05 hs.
Los interesados deberán asistir munidos con formulario de inscripción, carpeta de antecedentes previamente autenticada y foliada, a la Institución sede, Carlos A. López 517 (Esc. N° 209 “P. Varisco”) de María Grande en el horario de 16 hs a 19 hs. Por consultas llamar al teléfono fijo 4947119 o al correo [email protected].