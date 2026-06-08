El Instituto de Educación Superior “Pbro. O. Bottegal” de la localidad de Hasenkamp, llamado a concurso por cinco (5) días, bajo Resolución 2300/12 y 1471/16 CGE para cubrir las siguientes unidades curriculares correspondientes al a saber:

.- (Título inscripto en el Consejo General de Educación según res. 836/17 CGE)

PRIMER Llamado por Desdoblamiento de TECNICATURA en ENFERMERIA Resol. 2488/17 CGE (creación según Resolución 0620 /15 CGE ), a saber:

Cátedra Curso Perfil: Profesor, licenciado o profesional en: Hs. cátedra S.T. Introd. Y fundamentos de los cuidados de Enfermería 1º Técnico superior en enfermería. Enfermero profesional/ Universitario Enfermero. Lic. en enfermería Medico Paramédico. 6 STF Anatomía y Fisiología 1º Cs. Biológicas u Homólogos, biología u Homólogos. Cs. Naturales u Homólogos. Ciencias biológicas y químicas. Cs exacta y naturales. Geografía y cs Biológicas. Lic. en Enfermería en los campos del conocimiento de los títulos mencionados. Lic. en Obstetricia, Kinesiología , Fisiatría, nutrición, medico, obstetra, fisioterapeuta 4 STF Bioquímica 1º Química u homólogos, Física y química. Física y merciologia, Química y mineralogía. Matemática y química. Matemática, física y Química. Cs. Biológicas y química. Minerologia y merceologia. Lic. en los mismos campo. Lic. en química Industrial, bromatología. Bioquímico y farmacia. Biotecnología farmacéutico. Ingeniero químico. Bioingeniero. 2 STF Biofísica 1º Física u homólogos. Ciencias físicas y matemática. Física y matemática. Física y cosmografía. Física y química. Matemática y física. Matemática, física y cosmografía. Matemática, fisca y química. Biología u homólogos. Lic. en los mismos campo del conocimiento. Lic. en radiología y biofísica. Biotecnología. Bioingeniería. Medico bioquímico.- 2 STF Bioética y Deontología 1° Profesor en Sociología u homólogos. Ciencias jurídicas u homólogos. Ciencias jurídicas y Contables. Filosofía u homólogos. Ciencias de la religión u homólogos. Filosofía, psicología y pedagogía. Filosofía, pedagogía y cs de la educación. Filosofía y pedagogía. Lic. en los mismos campo del conocimiento. Licenciado en enfermería. Abogado. 2 STF Metodología de la investigación I 1° Técnico superior en enfermería. Enfermero profesional/ Universitario Enfermero. Lic. en enfermería Medico Paramédico. 2 STF. Salud Publica 1° Técnico superior en enfermería. Enfermero profesional/ Universitario Enfermero. Lic. en enfermería. Medico Paramédico. 2 STF Farmacología I 1° Lic. en Farmacia. Farmacéutico. Medico. Bioquímico. Lic. en bioquímica y farmacia 2 Conocimientos de la realidad social en contexto global Profesor en Sociología u homólogos. Ciencias de la educación u homologos.Psicologia u homólogos . Filosofía u homólogos. Ciencias de la religión u homólogos. Filosofía, psicología y pedagogía. Filosofía, pedagogía y cs de la educación. Filosofía y pedagogía. Ciencias jurídicas u homólogos. Ciencias jurídicas , Políticas y Sociales Lic. en los mismos campo del conocimiento. Sociólogo. Antropólogo. 2 Microbiología y Parasitología Cs. Biológicas u Homólogos, biología u Homólogos. Cs. Naturales u Homólogos. Ciencias biológicas y químicas. Lic. en los campos del conocimiento de los títulos mencionados. Lic. en Enfermería. Farmacia. Biotecnología. Bromatología Bioquímico, medico. 2 Primeros auxilios Técnico superior en enfermería. Enfermero profesional/ Universitario Enfermero. Lic. en enfermería. Medico Paramédico. 4 Practicas Profesionalizantés I Técnico superior en enfermería. Enfermero profesional/ Universitario Enfermero. Lic. en enfermería. Medico Paramédico. 7 UDI. Lectura y escritura de Textos Académicos. 1° Lengua, Comunicación social, castellano; en letras. 2 STF Art 80. Con presentación de proyectos

PRIMER Llamado por Suplencias de TECNICATURA en ENFERMERIA (creación según Resolución 0620 /15 CGE ), a saber:

Aspectos Psicosociales y culturales del desarrollo 2° Sociología u homólogos. Psicología y Pedagogía-Pedagogía-Filosofía y psicopedagogía Cs. De la Educación- Cs de educación y psicología. Licenciaturas en los mismos campos Psicología, psicopedagogía, Psicólogo psicopedagogo 2 STF Comunicación y Educación 3° Lengua y Literatura. Castellano u homólogos. Castellano, Literatura y latín. Letras u homologo. Letras modernas. Literatura. Literatura y castellano. Castellanos y latín. Castellano, literatura y e historia. Lenguas clásicas u homólogos. Comunicación social. Ciencias del lenguajes y de la comunicación u homólogos. Licenciatura en los campos del conocimiento de los títulos mencionados. Lic en Educación para la Salud Lic en enfermería 4 STF Seminario Investigación 3° Técnico superior en enfermería. Enfermero profesional/ Universitario Enfermero. Lic. en enfermería. Medico Paramédico. 2 STF Cuidados basados en la evidencia II 3° Técnico superior en enfermería. Enfermero profesional/ Universitario Enfermero. Lic. en enfermería. Medico Paramédico. 4 STF Marcos legales 3° Ciencias jurídicas u homologo. Ciencias jurídicas y Contables. Cs. Jurídicas, políticas y sociales. Cs Jurídicas y sociales Enseñanza media en Cs. jurídicas sociales. Ciencia económica y jurídica Historia y cs jurídicas y sociales. Ciencias Políticas u homólogos Derecho Licenciatura en los campos del conocimiento de los títulos mencionados. Abogado lic. en seguridad e higiene. Técnico superior en enfermería. Enfermero profesional/ Universitario Enfermero. Lic. en enfermería. Medico Paramédico. 2 STF

PRIMER LLAMADO Educación Secundaria en Economía (creación según Resolución 4795 /15 CGE ), a saber:

Cátedra Curso Perfil: Profesor, licenciado o profesional en: Hs. cátedra S.T. Didáctica general 1º Ciencias de la Educación u homólogos. Psicología y Pedagogía-Pedagogía-Filosofía y psicopedagogía Cs. De la Educación- Cs de educación y psicología. Sociología u Homólogos Licenciaturas en los mismos campos 3 STF

Pedagogía 1° Ciencias de la Educación u homólogos. Psicología y Pedagogía-Pedagogía-Filosofía y psicopedagogía Cs. De la Educación- Cs de educación y psicología. Sociología u Homólogos Licenciaturas en los mismos campos 3 STF Filosofía 2° Filosofía u homologo. Filosofía, pedagogía y latín. Psicología y Pedagogía-Pedagogía-Filosofía y psicopedagogía Cs. De la Educación- Cs de educación y psicología. Cs sagradas u homólogos. Teología y cs de la religión. Licenciaturas en los mismos campos 3 STF

Educación Secundaria en Geografía (creación según Resolución 766 /15 CGE ), a saber:

Cátedra Curso Perfil: Profesor, licenciado o profesional en: Hs. cátedra S.T. Didáctica general 1º Ciencias de la Educación u homólogos. Psicología y Pedagogía-Pedagogía-Filosofía y psicopedagogía Cs. De la Educación- Cs de educación y psicología. Sociología u Homólogos Licenciaturas en los mismos campos 3 STF

PRIMER LLAMADO Educación Secundaria en Historia (creación según Resolución 765 /15 CGE ), a saber:

Cátedra Curso Perfil: Profesor, licenciado o profesional en: Hs. cátedra S.T. Didáctica General 1º Ciencias de la Educación u homólogos. Psicología y Pedagogía-Pedagogía-Filosofía y psicopedagogía Cs. De la Educación- Cs de educación y psicología. Sociología u Homólogos Licenciaturas en los mismos campos 3 STF Pedagogía 1° Pedagogía u homólogos. Cs. De la educación Psicología y Pedagogía-Pedagogía-Filosofía y psicopedagogía Cs. De la Educación- Cs de educación y psicología. Licenciaturas en los mismos campos 3 STF Práctica Docente I (Perfil generalista) 1° Pedagogía u homólogos. Cs. De la educación Psicología y Pedagogía-Pedagogía-Filosofía y psicopedagogía Cs. De la Educación- Cs de educación y psicología. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento. 3 STF

TERCER LLAMADO ART 80 o 40. Por tres días desde 31 de Agosto

Educación Secundaria en Economía (creación según Resolución 4795 /15 CGE ), a saber:

Cátedra Curso Perfil: Profesor, licenciado o profesional en: Hs. cátedra S.T. EDUCACION SEXUAL INTEGRAL 2º Psicologia-Pedagogia- Cs. De Educación Filosofía-Ciencias Sociales-Sociología-Antropología- Ciencias Naturales – Biología – Cs. Biológicas – Maestría de Sexología y sexualidad humana 2 STF Art 80 con presentación de proyecto

: Lineamientos del proyecto : bases en web del Instituto.

TERCER LLAMADO ART 80 o 40.( Por tres días desde 31 de Agosto)

Educación Secundaria en Geografía (creación según Resolución 766 /15 CGE ), a saber:

Cátedra Curso Perfil: Profesor, licenciado o profesional en: Hs. cátedra S.T. EDUCACION SEXUAL INTEGRAL 2º Psicologia-Pedagogia- Cs. De Educación Filosofía-Ciencias Sociales-Sociología-Antropología- Ciencias Naturales – Biología – Cs. Biológicas – Maestría de Sexología y sexualidad humana 2 STF Art 80 con presentación de proyecto

TERCER LLAMADO ART 80 o 40.( Por tres días desde 31 de Agosto)

Educación Secundaria en Historia (creación según Resolución 765 /15 CGE ), a saber:

Cátedra Curso Perfil: Profesor, licenciado o profesional en: Hs. cátedra S.T. EDUCACION SEXUAL INTEGRAL 2º Psicologia-Pedagogia- Cs. De Educación Filosofía-Ciencias Sociales-Sociología-Antropología- Ciencias Naturales – Biología – Cs. Biológicas – Maestría de Sexología y sexualidad humana 2 STF Art 80 con presentación de proyecto

3° LLAMADO PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ART 80 o 40.( Por tres días desde 31 de Agosto)

TECNICATURA en ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL (creación según Resolución 0903 /15 CGE), a saber: .- (Título inscripto en el Consejo General de Educación según res. 836/17 CGE) con presentación de proyectos

Cátedra Curso Perfil: Profesor, licenciado o profesional en: Hs. cátedra S.T. Horario Comunidades de Aprendizaje para el Desarrollo Local 2° Pedagogía u Homologo, Psicología y Pedagogía; Filosofía, Psicología y Pedagogía; Pedagogía y Cs. De la Educación- Cs de educación y psicología. Licenciaturas en los mismos campos 4 STF Presentación de Proyectos Psicología Organizacional 1° Ciencias de la Educación u homólogos. Psicología y Pedagogía-Pedagogía-Filosofía y psicopedagogía Cs. De la Educación- Cs de educación y psicología. Sociología u Homólogos Licenciaturas en los mismos campos 2 STF Presentación de Proyectos Tecnología y procesos productivos 3° Prof. en / de educación Tecnológica u homólogos. En enseñanza técnica en electricidad. Modalidad Técnico profesional con concurrencia con titulo de base en las especialidades. Bioingeniería. Diseño tecnológico. Instalaciones eléctricas, Electricidad, Electromecánica, mecanica. Bioingeniería (titulo de base no menor a cuatro años. Lic. en Biotecnología o bioingeniería 2 STF Presentación de Proyectos

“Declarado sin aspirantes el Art. 80, acto seguido se ofrecerá por Art. 40 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, con la intervención y autorización de vocalía del CGE. Se recibirán simultáneamente en la Institución carpetas y proyectos de aspirantes a horas cátedras por Art. 80 del Estatuto del Docente Entrerriano y carpetas de antecedentes de aspirantes a cubrir el espacio por Art. 40; por el término de 3 (tres) días hábiles. Los aspirantes a concursar por Art. 40 de la Constitución Provincial deberán aclararlo en su formulario de inscripción (F.I)”

Llamado de UDI: Art. 80 o 40-TECNICATURA en ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL (creación según Resolución 0903 /15 CGE), a saber: con presentación de proyectos: Lineamientos del proyecto : bases en web del Instituto.

Cátedra Curso Perfil: Profesor, licenciado o profesional en: Hs. cátedra S.T. Horario UDI II: Cooperativismo y ONG 2° Economía, Jurídicas y contables, Contador, Técnico en Cooperativismo. Licenciaturas en los mismos campos 2 STF Presentación de Proyectos

La recepción de antecedentes o carpeta más la fichas de inscripción (FI Resolución 2300/12 CGE), a partir del 31 de Julio hasta 4 de Agosto en el horario de 17 a 20 hs., en el establecimiento educativo sito en calle Libertad 214, Teléfono 0343-4930334, Hasenkamp, Entre Ríos.

Toda la Documentación deberá presentarse debidamente autenticada y foliada; según Circular 15/12 CGE. Los horarios se consultan en secretaria del Instituto.-

(Título inscripto en el Consejo General de Educación según res. 836/17 CGE)