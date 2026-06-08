Llamado a concurso docente en Hasenkamp
El Instituto de Educación Superior “Pbro. O. Bottegal” de la localidad de Hasenkamp, llamado a concurso por cinco (5) días, bajo Resolución 2300/12 y 1471/16 CGE para cubrir las siguientes unidades curriculares correspondientes al a saber:
.- (Título inscripto en el Consejo General de Educación según res. 836/17 CGE)
- PRIMER Llamado por Desdoblamiento de TECNICATURA en ENFERMERIA Resol. 2488/17 CGE (creación según Resolución 0620 /15 CGE ), a saber:
|Cátedra
|Curso
|Perfil: Profesor, licenciado o profesional en:
|Hs. cátedra
|S.T.
|Introd. Y fundamentos de los cuidados de Enfermería
|1º
|Técnico superior en enfermería.
Enfermero profesional/ Universitario
Enfermero.
Lic. en enfermería Medico Paramédico.
|
6
|
STF
|Anatomía y Fisiología
|1º
|Cs. Biológicas u Homólogos, biología u Homólogos. Cs. Naturales u Homólogos. Ciencias biológicas y químicas. Cs exacta y naturales. Geografía y cs Biológicas.
Lic. en Enfermería en los campos del conocimiento de los títulos mencionados.
Lic. en Obstetricia, Kinesiología , Fisiatría, nutrición, medico, obstetra, fisioterapeuta
|4
|STF
|Bioquímica
|1º
|Química u homólogos, Física y química. Física y merciologia, Química y mineralogía. Matemática y química. Matemática, física y Química. Cs. Biológicas y química. Minerologia y merceologia.
Lic. en los mismos campo.
Lic. en química Industrial, bromatología. Bioquímico y farmacia. Biotecnología farmacéutico. Ingeniero químico. Bioingeniero.
|2
|STF
|Biofísica
|1º
|Física u homólogos. Ciencias físicas y matemática. Física y matemática. Física y cosmografía. Física y química. Matemática y física. Matemática, física y cosmografía. Matemática, fisca y química. Biología u homólogos.
Lic. en los mismos campo del conocimiento.
Lic. en radiología y biofísica. Biotecnología. Bioingeniería. Medico bioquímico.-
|2
|STF
|Bioética y Deontología
|
1°
|Profesor en Sociología u homólogos. Ciencias jurídicas u homólogos. Ciencias jurídicas y Contables. Filosofía u homólogos. Ciencias de la religión u homólogos. Filosofía, psicología y pedagogía. Filosofía, pedagogía y cs de la educación. Filosofía y pedagogía.
Lic. en los mismos campo del conocimiento.
Licenciado en enfermería. Abogado.
|
2
|
STF
|Metodología de la investigación I
|
1°
|Técnico superior en enfermería.
Enfermero profesional/ Universitario
Enfermero.
Lic. en enfermería Medico Paramédico.
|
2
|
STF.
|Salud Publica
|
1°
|Técnico superior en enfermería.
Enfermero profesional/ Universitario
Enfermero.
Lic. en enfermería. Medico Paramédico.
|
2
|
STF
|Farmacología I
|
1°
|Lic. en Farmacia. Farmacéutico. Medico. Bioquímico. Lic. en bioquímica y farmacia
|
2
|Conocimientos de la realidad social en contexto global
|Profesor en Sociología u homólogos.
Ciencias de la educación u homologos.Psicologia u homólogos
. Filosofía u homólogos. Ciencias de la religión u homólogos. Filosofía, psicología y pedagogía. Filosofía, pedagogía y cs de la educación. Filosofía y pedagogía. Ciencias jurídicas u homólogos. Ciencias jurídicas , Políticas y Sociales
Lic. en los mismos campo del conocimiento.
Sociólogo. Antropólogo.
|
2
|Microbiología y Parasitología
|Cs. Biológicas u Homólogos, biología u Homólogos. Cs. Naturales u Homólogos. Ciencias biológicas y químicas.
Lic. en los campos del conocimiento de los títulos mencionados.
Lic. en Enfermería. Farmacia. Biotecnología. Bromatología Bioquímico, medico.
|
2
|Primeros auxilios
|Técnico superior en enfermería.
Enfermero profesional/ Universitario
Enfermero.
Lic. en enfermería. Medico Paramédico.
|
4
|Practicas Profesionalizantés I
|Técnico superior en enfermería.
Enfermero profesional/ Universitario
Enfermero.
Lic. en enfermería. Medico Paramédico.
|
7
|UDI.
Lectura y escritura de Textos Académicos.
|
1°
|Lengua, Comunicación social, castellano; en letras.
|
2
|
STF
|Art 80.
Con presentación de proyectos
- PRIMER Llamado por Suplencias de TECNICATURA en ENFERMERIA (creación según Resolución 0620 /15 CGE ), a saber:
|Aspectos Psicosociales y culturales del desarrollo
|2°
| Sociología u homólogos. Psicología y Pedagogía-Pedagogía-Filosofía y psicopedagogía Cs. De la Educación- Cs de educación y psicología. Licenciaturas en los mismos campos
Psicología, psicopedagogía, Psicólogo psicopedagogo
|2
|STF
|Comunicación y Educación
|
3°
|Lengua y Literatura. Castellano u homólogos. Castellano, Literatura y latín. Letras u homologo. Letras modernas. Literatura. Literatura y castellano. Castellanos y latín. Castellano, literatura y e historia. Lenguas clásicas u homólogos. Comunicación social. Ciencias del lenguajes y de la comunicación u homólogos.
Licenciatura en los campos del conocimiento de los títulos mencionados.
Lic en Educación para la Salud
Lic en enfermería
|
4
|
STF
|Seminario
Investigación
|
3°
|Técnico superior en enfermería.
Enfermero profesional/ Universitario
Enfermero.
Lic. en enfermería. Medico Paramédico.
|
2
|
STF
|Cuidados basados en la evidencia II
|
3°
|Técnico superior en enfermería.
Enfermero profesional/ Universitario
Enfermero.
Lic. en enfermería. Medico Paramédico.
|
4
|
STF
|Marcos legales
|
3°
|Ciencias jurídicas u homologo. Ciencias jurídicas y Contables. Cs. Jurídicas, políticas y sociales. Cs Jurídicas y sociales Enseñanza media en Cs. jurídicas sociales. Ciencia económica y jurídica Historia y cs jurídicas y sociales. Ciencias Políticas u homólogos Derecho
Licenciatura en los campos del conocimiento de los títulos mencionados.
Abogado lic. en seguridad e higiene.
Técnico superior en enfermería.
Enfermero profesional/ Universitario
Enfermero.
Lic. en enfermería. Medico Paramédico.
|
2
|
STF
- PRIMER LLAMADO Educación Secundaria en Economía (creación según Resolución 4795 /15 CGE ), a saber:
|Cátedra
|Curso
|Perfil: Profesor, licenciado o profesional en:
|Hs. cátedra
|S.T.
|Didáctica general
|1º
|Ciencias de la Educación u homólogos. Psicología y Pedagogía-Pedagogía-Filosofía y psicopedagogía Cs. De la Educación- Cs de educación y psicología. Sociología u Homólogos Licenciaturas en los mismos campos
|
3
|
STF
|Pedagogía
|
1°
|Ciencias de la Educación u homólogos. Psicología y Pedagogía-Pedagogía-Filosofía y psicopedagogía Cs. De la Educación- Cs de educación y psicología. Sociología u Homólogos Licenciaturas en los mismos campos
|
3
|
STF
|Filosofía
|
2°
|Filosofía u homologo. Filosofía, pedagogía y latín. Psicología y Pedagogía-Pedagogía-Filosofía y psicopedagogía Cs. De la Educación- Cs de educación y psicología. Cs sagradas u homólogos. Teología y cs de la religión. Licenciaturas en los mismos campos
|
3
|
STF
- Educación Secundaria en Geografía (creación según Resolución 766 /15 CGE ), a saber:
|Cátedra
|Curso
|Perfil: Profesor, licenciado o profesional en:
|Hs. cátedra
|S.T.
|Didáctica general
|1º
|Ciencias de la Educación u homólogos. Psicología y Pedagogía-Pedagogía-Filosofía y psicopedagogía Cs. De la Educación- Cs de educación y psicología. Sociología u Homólogos Licenciaturas en los mismos campos
|
3
|
STF
- PRIMER LLAMADO Educación Secundaria en Historia (creación según Resolución 765 /15 CGE ), a saber:
|Cátedra
|Curso
|Perfil: Profesor, licenciado o profesional en:
|Hs. cátedra
|S.T.
|Didáctica General
|1º
|Ciencias de la Educación u homólogos. Psicología y Pedagogía-Pedagogía-Filosofía y psicopedagogía Cs. De la Educación- Cs de educación y psicología. Sociología u Homólogos Licenciaturas en los mismos campos
|
3
|
STF
|Pedagogía
|
1°
|Pedagogía u homólogos. Cs. De la educación
Psicología y Pedagogía-Pedagogía-Filosofía y psicopedagogía Cs. De la Educación- Cs de educación y psicología. Licenciaturas en los mismos campos
|
3
|
STF
|Práctica Docente I
(Perfil generalista)
|
1°
|Pedagogía u homólogos. Cs. De la educación
Psicología y Pedagogía-Pedagogía-Filosofía y psicopedagogía Cs. De la Educación- Cs de educación y psicología. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento.
|
3
|
STF
TERCER LLAMADO ART 80 o 40. Por tres días desde 31 de Agosto
- Educación Secundaria en Economía (creación según Resolución 4795 /15 CGE ), a saber:
|Cátedra
|Curso
|Perfil: Profesor, licenciado o profesional en:
|Hs. cátedra
|S.T.
|
EDUCACION SEXUAL
INTEGRAL
|2º
|Psicologia-Pedagogia- Cs. De Educación
Filosofía-Ciencias Sociales-Sociología-Antropología- Ciencias Naturales – Biología – Cs. Biológicas – Maestría de Sexología y sexualidad humana
|
2
|
STF
|Art 80 con presentación de proyecto
: Lineamientos del proyecto: bases en web del Instituto.
TERCER LLAMADO ART 80 o 40.( Por tres días desde 31 de Agosto)
- Educación Secundaria en Geografía (creación según Resolución 766 /15 CGE ), a saber:
|Cátedra
|Curso
|Perfil: Profesor, licenciado o profesional en:
|Hs. cátedra
|S.T.
|
EDUCACION SEXUAL
INTEGRAL
|2º
|Psicologia-Pedagogia- Cs. De Educación
Filosofía-Ciencias Sociales-Sociología-Antropología- Ciencias Naturales – Biología – Cs. Biológicas – Maestría de Sexología y sexualidad humana
|
2
|
STF
|Art 80 con presentación de proyecto
TERCER LLAMADO ART 80 o 40.( Por tres días desde 31 de Agosto)
- Educación Secundaria en Historia (creación según Resolución 765 /15 CGE ), a saber:
|Cátedra
|Curso
|Perfil: Profesor, licenciado o profesional en:
|Hs. cátedra
|S.T.
|
EDUCACION SEXUAL
INTEGRAL
|2º
|Psicologia-Pedagogia- Cs. De Educación
Filosofía-Ciencias Sociales-Sociología-Antropología- Ciencias Naturales – Biología – Cs. Biológicas – Maestría de Sexología y sexualidad humana
|
2
|
STF
|Art 80 con presentación de proyecto
3° LLAMADO PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ART 80 o 40.( Por tres días desde 31 de Agosto)
TECNICATURA en ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL (creación según Resolución 0903 /15 CGE), a saber: .- (Título inscripto en el Consejo General de Educación según res. 836/17 CGE) con presentación de proyectos
|Cátedra
|Curso
|Perfil: Profesor, licenciado o profesional en:
|Hs. cátedra
|S.T.
|Horario
|Comunidades de Aprendizaje para el Desarrollo Local
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2°
|Pedagogía u Homologo, Psicología y Pedagogía; Filosofía, Psicología y Pedagogía; Pedagogía y Cs. De la Educación- Cs de educación y psicología. Licenciaturas en los mismos campos
|
4
|
STF
|
Presentación de Proyectos
|Psicología Organizacional
|
1°
|Ciencias de la Educación u homólogos. Psicología y Pedagogía-Pedagogía-Filosofía y psicopedagogía Cs. De la Educación- Cs de educación y psicología. Sociología u Homólogos Licenciaturas en los mismos campos
|
2
|
STF
|
Presentación de Proyectos
|Tecnología y procesos productivos
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3°
|Prof. en / de educación Tecnológica u homólogos. En enseñanza técnica en electricidad. Modalidad Técnico profesional con concurrencia con titulo de base en las especialidades. Bioingeniería. Diseño tecnológico. Instalaciones eléctricas, Electricidad, Electromecánica, mecanica. Bioingeniería (titulo de base no menor a cuatro años.
Lic. en Biotecnología o bioingeniería
|
2
|
STF
|
Presentación de Proyectos
“Declarado sin aspirantes el Art. 80, acto seguido se ofrecerá por Art. 40 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, con la intervención y autorización de vocalía del CGE. Se recibirán simultáneamente en la Institución carpetas y proyectos de aspirantes a horas cátedras por Art. 80 del Estatuto del Docente Entrerriano y carpetas de antecedentes de aspirantes a cubrir el espacio por Art. 40; por el término de 3 (tres) días hábiles. Los aspirantes a concursar por Art. 40 de la Constitución Provincial deberán aclararlo en su formulario de inscripción (F.I)”
Llamado de UDI: Art. 80 o 40-TECNICATURA en ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL (creación según Resolución 0903 /15 CGE), a saber: con presentación de proyectos: Lineamientos del proyecto: bases en web del Instituto.
|Cátedra
|Curso
|Perfil: Profesor, licenciado o profesional en:
|Hs. cátedra
|S.T.
|Horario
|UDI II: Cooperativismo y ONG
|
2°
|Economía, Jurídicas y contables, Contador, Técnico en Cooperativismo.
Licenciaturas en los mismos campos
|
2
|
STF
|
Presentación de Proyectos
La recepción de antecedentes o carpeta más la fichas de inscripción (FI Resolución 2300/12 CGE), a partir del 31 de Julio hasta 4 de Agosto en el horario de 17 a 20 hs., en el establecimiento educativo sito en calle Libertad 214, Teléfono 0343-4930334, Hasenkamp, Entre Ríos.
Toda la Documentación deberá presentarse debidamente autenticada y foliada; según Circular 15/12 CGE. Los horarios se consultan en secretaria del Instituto.-
(Título inscripto en el Consejo General de Educación según res. 836/17 CGE)