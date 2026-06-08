Llamado a concurso docente en Hasenkamp
El Instituto de Educación Superior Pbro. O. Bottegal de la localidad de Hasenkamp, llama a concurso por el término de 5 (cinco días) hábiles según la normativa vigente, Resolución 2300/12 CGE para cubrir las siguientes unidades curriculares correspondientes al 3º Año del Profesorado de Educación Secundaria en Geografía (creación según Resolución 766 y 159 /15 CGE ), con toma de posesión en Año Académico 2017, a saber:
|Cátedra
|Curso
|Perfil: Profesor, licenciado o profesional en:
|Hs. cátedra
|S.T.
|Horario
|ANALISIS Y ORGANIZ. DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
|3º
|Pedagogía, ciencias de la Educación, Filosofía; Psicología y pedagogía. Prof. de Filosofía y Pedagogía, Sociología; Psicología y Cs de Educación; Filosofía y cs de educación.
Lic. en Pedagogía, Cs de educación o sociología
|3
|STF
|HISTORIA DE LA EDUCACION ARGENTINA
|
3º
|Pedagogía, ciencias de la Educación, Filosofía; Psicología y pedagogía. Prof. de Filosofía y Pedagogía, Sociología; Psicología y Cs de Educación; Filosofía y cs de educación.
Lic. en Pedagogía, Cs de educación o sociología
|
3
|
STF
|
SOCIOLOGIA DE EDUCACION
|3º
|Pedagogía, ciencias de la Educación, Filosofía; Psicología y pedagogía. Prof. de Filosofía y Pedagogía, Sociología; Psicología y Cs de Educación; Filosofía y cs de educación. Antropología
Lic. en Pedagogía, Cs de educación o sociología
|
3
|
STF
|ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO GEOGRAFICO ARGENTINO
|3 º
|Geografía u homólogos y Cs. Sociales, en Biología u homólogos, geografía y cs Biológicas, Prof. Superior en Agronomía
Lic en Geografía y Cs. Sociales y Humanidades
|
4
|
STF
|NATURALEZA Y SOCIEDAD II
|
3°
|Geografía u homólogos y Cs. Naturales, en Historia y geografía, geografía y cs sociales.
Lic. en Geografía y Cs. Sociales y Humanidades. Geografía u homólogos y Cs. Sociales, en Historia y geografía.
Lic en Geografía y en Medio Ambiente y Cs. naturales, Biología, Gestión Ambiental, Saneamiento ambiental, ingeniero agrónomo
|
4
|
STF
|DIDACTICA DE LA GEOGRAFIA
|
3°
|Geografía u homólogos y Cs. Sociales, en Biología u homólogos, geografía y cs Sociales.
|
3
|
STF
|EPISTEMOLOGÍA DE LA GEOGRAFIA
|
3°
|Geografía u homólogos y Cs. Sociales, en Biología u homólogos, geografía y cs Biológicas, Prof. Superior en Agronomía
Lic en Geografía y Cs. Sociales y Humanidades Geografía u homólogos y Cs. Sociales, en Biología u homólogos, geografía y cs Biológicas, Prof. Superior en Agronomía
Lic en Geografía y Cs. Sociales.
|
3
|
STF
|PRACTICA DOCENTE III
Perfil generalista
|3°
|Pedagogía, ciencias de la Educación, Filosofía; Psicología y pedagogía. Prof. de Filosofía y Pedagogía, Sociología; Psicología y Cs de Educación; Filosofía y cs de educación.
Lic. en Pedagogía, Cs de educación o sociología
|
4
|
STF
|PRACTICA DOCENTE III
Perfil disciplinar
|3°
|Geografía u homólogos y Cs. Sociales, en Biología u homólogos, geografía y cs Biológicas, Prof. Superior en Agronomía
Lic en Geografía y Cs. Sociales y Humanidades
|
4
|
STF
Tecnicatura Superior en Economía Social y Desarrollo Local (Resolución 903 /15 CGE ),Tercer Año, a saber:
|Cátedra
|Curso
|Perfil: Profesor, licenciado o profesional en:
|Hs. cátedra
|S.T.
|Horario
|DERECHOS HUMANOS
|3°
|Pedagogía, ciencias de la Educación, Filosofía; Psicología y pedagogía. Prof. de Filosofía y Pedagogía, Sociología; Psicología y Cs de Educación; Filosofía y cs de educación. Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales, Cs Políticas, Ciencias Sagradas, Cs. Sociales. Diplomatura Filosofía, Psicología o Cs. Sociales.
Lic. en Pedagogía, Cs de educación o sociología
Abogado ,Escribano
|3
|STF
|TECNOLOGIAS Y PROCESOS PRODUCTIVOS
|
3°
|Prof de /en Educación Tecnológica y homólogos; en enseñanza técnica en electricidad.
Modalidad Técnico Profesional en concurrencia con título de base en las especialidades, , bioingeniería: Diseño tecnológico, Instalaciones Eléctricas, Electricidad, electromecánica, Mecánica, Bioingeniería( Titulo de base de nivel superior no menor a cuatro años.
Lic en Biotecnología o bioingeniería
|
2
|
STF
|COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPCION SOCIAL
|3°
|Prof en Comunicación Social, ciencias de la Comunicación, Comunicación Social. Letras y ciencias de Comunicación. Lengua y Literatura con especialidad en Cs. Comunicación. Letras con especialización en Comunicación Social, Cs de la Información. Cs de la Comunicación con especialización en Comunicación. Letras u Homólogos. Lengua y Literatura.
Licenciatura en el mismo campo del conocimiento de los títulos docentes mencionados anteriormente.
|
2
|
STF
|GESTION DE PROYECTOS II
|3°
|Profesor en Economía u homologos,en Economía y Sociologia;en administración u homólogos, prof universitario en Economía; en economía y gestión de las organizaciones para el tercer ciclo, nivel polimodal y superior, en Ciencias Jurídicas y Contables, Prof. de educ. Secundaria en Economía.
Licenciatura en el mismo campo del conocimiento de los títulos docentes mencionados anteriormente.
|
4
|
STF
|ADMINISTRACION Y LEGISLACION EN ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL
|Profesor en Economía u homologos,en Economía y Sociologia;en administración u homólogos, Prof. universitario en Economía; en economía y gestión de las organizaciones para el tercer ciclo, nivel polimodal y superior, en Ciencias Jurídicas y Contables, Prof. de educ, Secundaria en Economia.en cs. políticas.-
Licenciatura en el mismo campo del conocimiento de los títulos docentes mencionados anteriormente. Administración de empresas Administración Agropecuaria, comercio exterior, marketing, Contador
|
4
|
STF
|ECONOMIA SOCIAL III
|Profesor en Economía u homólogos, en Economía y Sociología; en administración u homólogos, Prof. universitario en Economía; economía y gestión de las organizaciones para el tercer ciclo, nivel polimodal y superior, en Ciencias Jurídicas y Contables, Prof. de educ. Secundaria en Economía. en cs. políticas.-
Licenciatura en el mismo campo del conocimiento de los títulos docentes mencionados anteriormente. Administración de empresas, Administración Agropecuaria, comercio exterior, marketing, Contador
|
5
|METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
|Profesor en Economía u homologos,en Economía y Sociología; en administración u homólogos, Prof. universitario en Economía; economía y gestión de las organizaciones para el tercer ciclo, nivel polimodal y superior, en Ciencias Jurídicas y Contables, Prof. de educ, Secundaria en Economia.en cs. políticas.-
Licenciatura en el mismo campo del conocimiento de los títulos docentes mencionados anteriormente. Administración de empresas, Administración Agropecuaria, comercio exterior, marketing, Contador
|
2
|PRACTICAS PROFESIONALIZANTES III
|Profesor en Economía u homologos,en Economía y Sociologia;en administración u homólogos, prof universitario en Economía; economía y gestión de las organizaciones para el tercer ciclo, nivel polimodal y superior, en Ciencias Jurídicas y Contables, Prof. de educ, Secundaria en Economia.en cs. políticas.-
Licenciatura en el mismo campo del conocimiento de los títulos docentes mencionados anteriormente. Administración de empresas, Administración Agropecuaria, comercio exterior, marketing, Contador
|
6
|
STF
Tecnicatura Superior en Enfermería (Resolución 620 /15 CGE ), a saber:
|Cátedra
|Curso
|Perfil: Profesor, licenciado o profesional en:
|Hs. cátedra
|S.T.
|Horario
|DERECHOS HUMANOS
|3°
|Pedagogía, ciencias de la Educación, Filosofía; Psicología y pedagogía. Prof. de Filosofía y Pedagogía, Sociología; Psicología y Cs de Educación; Filosofía y cs de educación. Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales, Cs Políticas, Ciencias Sagradas, Cs. Sociales. Diplomatura Filosofía, Psicología o Cs. Sociales.
Lic. en Pedagogía, Cs de educación o sociología
Abogado ,Escribano
|3
|STF
|PRACTICAS PROFESIONALIZANTES III
|
3°
|Licenciado en Enfermeria, enfermero Profesional/ Universitario. Tecnico Superio en Enfermeria.
|10
|STF
El Instituto de Formación Docente de Hasenkamp, llama a inscripción por el término de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la publicación, para el primer llamado por articulo 80 por consejo Directivo, desde 13 hasta 17 de marzo; de siguiente cargo que ha continuación se detallan:
Tecnicatura Sup. En Enfermería Resol. 620/14 CGE:
- Coordinador de Prácticas Profesionalizantes 12hs. STF art 80 Primer Año resol. 620.
- Condiciones para cargo: título: En enfermería.
- Desempeñarse o haberse desempeñado como enfermero en instituciones de salud del ámbito provincial o nacional.
- Poseer título del campo de salud inscripto en el Consejo General de Educación.
Ser preferentemente de la localidad y disponibilidad horaria. Horas rotativas a coordinar con equipo directivo en base necesidades de la carrera.
-Presentación carpeta Antecedente y Proyecto de Coordinación.
- Coordinador de Prácticas Profesionalizantes 12hs. STF art 80 Segundo Año Resol 620. Igual a todas coordinaciones de Enfermería.
- Coordinador de Prácticas Profesionalizantes 12hs. STF art 80 Tercer Año Resol 620/14 CGE. Igual a todas coordinaciones de Enfermería.
La recepción de antecedentes o carpeta más la ficha de inscripción (FI Resolución 2300/12 CGE), a partir del 13 al 17 de marzo, en el horario de 17 a 20,30 hs., en el establecimiento educativo sito en calle Libertad 214, Teléfono 0343-4930334, Hasenkamp, Entre Ríos.
Toda la Documentación deberá presentarse debidamente autenticada y foliada; según Circular 15/12 CGE. Los horarios se consultan en secretaría del Instituto.