La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente “Paulo Freire” de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 2300/12 C.G.E., Resolución Nº1471/16 C.G.E, Resolución Nº 0836/17 C.G.E y Circular N° 17/18 JC desde el día miércoles 16 de mayo los siguientes espacios curriculares por 5 (cinco) días hábiles, primer llamado:

PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL: Res. N° 759/14 CGE, Res. N° 297/17 JC con presentación de proyecto:

UDI: EDUCACIÓN MATERNAL 4º Año. Anual. 3 horas STF. Requisitos: Profesor de/en Educación Inicial u homólogos. Día y Horario de dictado: lunes de 18,30 a 20,30 horas.

UDI: EDUCACIÓN INICIAL EN EL ESPACIO RURAL 4º Año. Anual. 3 horas STF. Requisitos: Profesor de/en Educación Inicial u homólogos. Día y Horario de dictado: lunes de 20,30 a 22,30 horas.

Los UDI son con presentación de proyectos, que evalúa el Consejo Directivo; las bases se retiran en la rectoría del Instituto. La carpeta de antecedentes es evaluada por Consejo Evaluador.

Los aspirantes deberán presentar Ficha de inscripción, Curriculum, carpeta de antecedentes COMPLETA Res. 111/18 JC (Fotocopias Autenticadas y foliadas Foja 1, F2, F3…no en folios plásticos) Todos los títulos deben estar registrados en el CGE y presentar copias actualizadas de ambos lados de dichos títulos, donde conste la inscripción; en el Instituto, calle 29 de septiembre 110- General Ramírez- Entre Ríos. Telefax 0343-4901893 en el horario de 16 a 20 horas.