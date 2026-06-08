La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente Paulo Freire de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución C.G.E. Nº 2300/12 de los Consejos Evaluadores Institucionales, desde el día lunes 6 de noviembre los siguientes espacios curriculares por 5 (cinco) días hábiles

PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL: toma de posesión inicio ciclo lectivo 2.018

FILOSOFÍA: 2º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos : Profesor de/en: Filosofía u homólogos. Filosofía, Pedagogía y Latín. Filosofía y Ciencias de la Educación. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía y Psicología. Ciencias de la Educación u homólogos. Ciencias Sagradas u homólogos. Teología y Ciencias de la Religión. Filosofía y Ciencias Sagradas. Licenciado de /en: Filosofía. Ciencias de la Educación. Sociología. Antropología. Día y Horario de dictado : A definir por el Instituto.

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: 2º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos : Profesor de/en: Psicología u homólogos. Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Ciencias Exactas y Naturales. Ciencias Naturales u homólogos. Biología u homólogos. Tercer Ciclo de la EGB y la Educación Polimodal en Biología. Geografía y Ciencias Biológicas. Ciencias Biológicas y Químicas. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Maestría en Sexología y Sexualidad Humana (con título de base de Profesor no menor a cuatro años). Día y Horario de dictado : A definir por el Instituto.

CORPOREIDAD, JUEGO Y LENGUAJES ARTÍSTICOS: 2º Año. Anual. 4 horas. 2 horas cada uno. STF. Requisitos : Perfil 1: Artes Visuales u homólogos. En Artes con Orientación en Artes Visuales. Artes Visuales con Especialidad Escultura, Cerámica, Grabados o Pintura Resolución 1331/66 (con Reválida Decreto 4310/91). Artes (con especialidad en), Artes en Artes Visuales. Realizador Plástico Superior (con Actualización Académica en Artes Resolución3601/03 CGE). Artes Plásticas o Visuales Nacional en Bellas Artes. Licenciado de/en: Artes Visuales. Artes Plásticas. Artes. Bellas Artes. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Profesor de/en: Superior en Didáctica Musical. Arte en Música. Música u homólogos. Educación Musical. Licenciados en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Perfil 2: Perfil Educación Física: Profesor de/en: Educación Física u homólogos. Teatro. Danzas u homólogos. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Profesor de/en: Teatro. Artes en Teatro con itinerario en Actuación. Nacional de Arte Dramático/Artes Escénico/Teatro. Superior de Expresión Corporal. Licenciado en Teatro. Profesor de/en: Danzas. Superior en Artes Especialización Danza. Día y Horario de dictado : A definir por el Instituto.

HISTORIA SOCIAL Y POLÍTICA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA: 2º Año. Anual. 2 horas. STF. Requisitos : Profesor de/en: Historia u homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Ciencias Políticas u homólogos. Sociología u homólogos. Historia y Ciencias Jurídicas y Sociales. Historia y Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Historia y Ciencias Jurídicas. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : A definir por el Instituto.

EDUCACIÓN TEMPRANA: 2º Año. Anual. 4 horas. STF. Requisitos : Profesor de/en: Educación Especial u homólogos. Enseñanza Diferenciada u homólogos. Psicopedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : A definir por el Instituto.

SUJETOS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL: 2º Año. Anual. 4 horas. STF. Requisitos : Profesor de/en: Educación Especial u homólogos. Enseñanza Diferenciada u homólogos. Psicopedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : A definir por el Instituto.

CIENCIAS NATURALES Y SU DIDÁCTICA: 2º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos : Profesor de/en: Ciencias Biológicas u homólogos. Ciencias Naturales u homólogos. Ciencias Biológicas y Químicas u homólogos. Biología u homólogos. Ciencias Naturales u homólogos. Ciencias Exactas y Naturales. Geografía y Ciencias Bilógicas. Día y Horario de dictado : A definir por el Instituto.

CIENCIAS SOCIALES Y SU DIDÁCTICA: 2º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos : Profesor de/en: Sociología u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Psicología u homólogos. Filosofía u homólogos Filosofía y Ciencias de la Educación. Historia u homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ciencias Políticas u homólogos. Antropología u homólogos. Ciencias Jurídicas u homólogos. Ciencias Sagradas u homólogos. Ciencias Políticas y Sociales. Diplomacia. Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Día y Horario de dictado : A definir por el Instituto.

LITERATURA Y SU DIDÁCTICA: 2º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos : Profesor de/en: Lengua y Literatura u homólogos. Castellano u homólogos. Castellano, Literatura y Latín. Letras u homólogos. Letras Modernas. Literatura u homólogos. Literatura y Castellano. Lengua y Literatura Castellana. Castellano y Latín. Castellano, Literatura e Historia. Literatura Clásica. Lenguas Clásicas u homólogos. Comunicación Social. Ciencias del Lenguaje y de la Comunicación u homólogos. Ciencias de la Comunicación. Día y Horario de dictado : A definir por el Instituto.

PRÁCTICAS DOCENTES II: 2º Año. Anual. 4 horas cada uno. STF. Perfil Generalista: Requisitos : Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas de los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Perfil Disciplinar: Profesor de/en: Educación Especial u homólogos. Enseñanza Diferenciada u homólogos. Psicopedagogía. Licenciaturas de los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de/en: Psicomotricidad. Terapia Ocupacional.

Los aspirantes deberán presentar Ficha de inscripción, currículum vitae y carpeta de antecedentes completa, fotocopias debidamente autenticadas y foliadas (Circular 15/2012 Jurado de Concursos Nivel Superior) en el Instituto, calle 29 de septiembre 110- General Ramírez- Entre Ríos. Telefax 0343-4901893 en el horario de 16 a 20 horas.