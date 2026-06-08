La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 14 Martín Güemes de Estación Camps, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13, para cubrir con carácter de STF, las siguientes horas cátedras:

3 hs. Inglés 2do Año. T T. STF de Prof Borgetto lic.

Viernes de 12.30 a 13.40 y de 15.45 a 16.20 hs.

3 hs Inglés 3er Año. T T. STF de Prof. Borgetto lic.

Viernes de 15.00 a 15.35 y de 16.20 a 17.30 hs.

3 hs Inglés 4to Año. T T. STF de Prof. Borgetto lic.

Miércoles de 12.30 a 13.05 y viernes de 13.40 a 15.00 hs.

Los interesados deben presentarse en el establecimiento escolar ubicado en Juana de Aliendro s/n de Estación Camps, con DNI y credencial de puntaje vigente (2013) y/o carpeta de antecedentes el viernes 10 de noviembre de 2017 a las 13 hs, primer llamado y 13.30 segundo llamado.