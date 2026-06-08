La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 14 Martín Güemes de Estación Camps, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 (Art. 140 desde el inciso a hasta el h), para cubrir las siguientes horas cátedras:

– 3 hs de Legislación Laboral y Pr. Imp. 6to año STF – TT. Prof. Ruff Viviana Lic. Enf. 30 días – Horario: Miércoles 15:45 a 17:30.

– 2 hs de Teoría y Gestión de las Org. 5to año SCV – TT. Prof. Ruff Viviana Lic. Enf. 30 días – Horario: Miércoles 14:25 a 15:35.

Los interesados deben presentarse en el establecimiento escolar ubicado en Juana de Aliendro s/n de Estación Camps, con credencial de puntaje vigente o carpeta de antecedentes y DNI el día miércoles 20 de septiembre de 2017 a las 13.30hs, primer llamado y 14.00 hs el segundo llamado.