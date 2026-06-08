Llamado a concurso docente en Estación Camps
La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 14 “Martín Güemes” de Estación Camps, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13, para cubrir con carácter de STF, las siguientes horas cátedras:
03 hs Ingles 1er Año – T T. STF de Prof Rivoir Carolina Lic. 5923/00 Art. 13 Inc.a
Miércoles 13.05 a 13.40; jueves de 16.20 a 17.30.-
03 hs Ingles 2do Año – T T. STF de Prof Rivoir Carolina Lic. 5923/00 Art. 13 Inc.a
Viernes de 12.30 a 13.40 y de 15.45 a 16.20.-
03 hs Ingles 3er Año – T T. STF de Prof Rivoir Carolina Lic. 5923/00 Art. 13 Inc.a
Viernes de 15.00 a 15.35 y de 16.20 a 17.30.-
03 hs Ingles 4to Año – T T. STF de Prof Rivoir Carolina Lic. 5923/00 Art. 13 Inc.a
Miércoles de12.30 a 13.05; Viernes de 13.40 a 15.00.-
03 hs Ingles 5to Año – T T. STF de Prof Rivoir Carolina Lic. 5923/00 Art. 13 Inc.a
Miércoles de 14.25 a 15.00; Jueves de 15.00 a 16.20.-
03 hs Ingles 6to Año – T T. STF de Prof Rivoir Carolina Lic. 5923/00 Art. 13 Inc.a
Viernes de 12.30 a 14.15.-
Los Interesados deben presentarse en el Establecimiento Escolar ubicado en Juana de Aliendro S/N de Estación Camps, con DNI y credencial de puntaje vigente (2013) y/o carpeta de antecedentes el día Miércoles 26 de Julio de 2017 a las 13hs, primer llamado y 13.30 segundo llamado.