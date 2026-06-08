La Rectoría de la E.E.AT. Nº 49 Crucero A.R.A. General Belgrano de Don Cristóbal 2ª (Ruta Provincial Nº 35), llama a concurso por Res. 1.000/13 C.G.E. (Art. 140) y complementarias, para cubrir los siguientes espacios curriculares, para el miércoles 28/02/2018, en los siguientes horarios:

Hora de Concurso Espacio Curricular Situación de revista Curso y división Días y horarios 8:00 Hs. 1 cargo Jefe de Sección Vegetal STF 8:15 Hs. 1 cargo de Instructor Producción Animal STF 8:30 Hs. 6 Hs. de Huerta y Jardinería STF 1º Año, 2º Div Lunes 13:40 a 15:50 hs y Martes 15:50 a 18:00 hs.

Los interesados deberán presentarse en el edificio escolar con DNI, credencial de puntaje, y si correspondiere Constancia de Personal del Establecimiento.