Llamado a concurso docente en Don Cristóbal 2da.
La Rectoría de la E.E.AT. Nº 49 Crucero A.R.A. General Belgrano de Don Cristóbal 2ª (Ruta Provincial Nº 35), llama a concurso por Res. 1.000/13 C.G.E. (Art. 140) y complementarias, para cubrir los siguientes espacios curriculares, para el miércoles 28/02/2018, en los siguientes horarios:
|Hora de Concurso
|Espacio Curricular
|Situación de revista
|Curso y división
|Días y horarios
|8:00 Hs.
|1 cargo Jefe de Sección Vegetal
|STF
|8:15 Hs.
|1 cargo de Instructor Producción Animal
|STF
|8:30 Hs.
|6 Hs. de Huerta y Jardinería
|STF
|1º Año, 2º Div
|Lunes 13:40 a 15:50 hs y Martes 15:50 a 18:00 hs.
Los interesados deberán presentarse en el edificio escolar con DNI, credencial de puntaje, y si correspondiere Constancia de Personal del Establecimiento.
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